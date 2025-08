🎥 Quel obus ! Un ancien de Charleroi et du RFC Liège tout proche d'un but somptueux contre le Standard

Le Standard a concédé le partage (1-1) contre Dender. Les visiteurs auraient déjà pu ouvrir le score.

Les spectateurs présents à Sclessin ne nous contrediront pas : la première mi-temps de Standard - Dender n'est pas restée dans les annales en ce qui concerne la qualité de jeu. Dans ce genre de contexte, on a coutume de dire qu'il faut compter sur une phase arrêtée, un éclair de génie ou un coup de chance pour faire basculer la rencontre.

Des perspectives qui animaient les supporters liégeois au repos mais qui ont finalement bien failli placer Dender aux commandes dans le quatrième quart d'heure. Peu avant l'heure de jeu, la transversale a tremblé.

Sur un centre repoussé dans l'axe pour Josué Homawoo, Nathan Rodes ne s'est pas posé de questions et a décoché un véritable missile de son pied gauche. Le ballon a bien failli rentrer dans la lucarne mais a rebondi sur l'équerre.

ūüí≠ | Imaginez si cette frappe de Nathan Rôdes était rentrée ! ūüėģ‍ūüí®ūüß® #STADEN



Regardez la #JPL uniquement sur DAZN ! ūüď≤ pic.twitter.com/GoEuovsgqb — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) August 2, 2025

Pas récompensé pour son bon match

En tant qu'ancien de Charleroi et du RFC Liège, le milieu de terrain n'est pas passé loin d'un but qui aurait fait du bruit à Sclessin. Chez les Zèbres, où il a évolué pendant deux ans et demi, Rodes n'a disputé que quatre minutes...à l'occasion du tout dernier match de la saison de son départ.

Quelques semaines après avoir effectué ses grands débuts professionnels en remplaçant Younes Delfi pour le dernier match des Playoffs 2 contre Eupen, le Bruxellois a été prêté à l'Union Titus Petange, dans le championnat luxembourgeois.

Il a ensuite été définitivement cédé au RFC Liège. Il s'y est imposé à l'occasion de sa deuxième saison, s'ouvrant les portes d'un transfert à Dender, où il en est à sa quatrième saison. À 27 ans, il semble bien déterminé à continuer à se montrer parmi l'élite, et pas seulement par son profil de marathonien de l'entrejeu.