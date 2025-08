Dont un retour très attendu : le Standard pourrait compter sur deux renforts pour affronter Genk

Mircea Rednic regrettait logiquement le but encaissé par ses joueurs dans les dernières minutes, en conférence de presse. Il avait cependant quelques points positifs à retirer après le partage du Standard contre Dender, ce samedi.

Première déception de la saison pour les joueurs du Standard, accrochés dans les dernières minutes par Dender, ce samedi soir. En conférence de presse, Mircea Rednic a reconnu la première période difficile de ses joueurs, mais a vu du mieux après la pause. Il regrette toutefois que ses joueurs n’aient pas su tenir le résultat et qu’ils aient trop cherché le 2-0 au lieu de sécuriser les trois points.

"On a eu des problèmes en première période. On avait travaillé un pressing plus haut à l’entraînement, pour bloquer leurs ailiers, mais on est trop restés dans notre zone. Dender travaille avec les mêmes hommes depuis un an ou deux, ils sont plus homogènes que nous. Ils ont été meilleurs en première période, mais n’ont pas eu de grosse occasion, sauf à la 40e minute."

Je regrette qu'avec des joueurs d'expérience, on ne sache pas gérer en menant 1-0"

"En seconde période, on a pressé plus haut, on les a bien bloqués et ils n’ont plus su faire leurs constructions. On a eu quelques situations, le ballon est passé deux ou trois fois devant leur but, mais ce n’étaient pas de vraies occasions. Heureusement, la quatrième a été la bonne. Mais je regrette qu’avec des joueurs d’expérience, on ne sache pas gérer en menant 1-0. Sur le but, nos deux milieux défensifs regardent le ballon et sont trop loin. Le résultat est assez logique."

Casper Nielsen et Boli Bolingoli pourraient être sélectionnables la semaine prochaine

Pour cette rencontre, Mircea Rednic était notamment privé de Boli Bolingoli et Casper Nielsen, qui feront pleinement leur retour à l’entraînement collectif la semaine prochaine et pourraient être sélectionnables le week-end prochain contre Genk. Mohammed El Hankouri aura encore besoin de temps pour être fit, mais la nouvelle semaine d’entraînement va permettre au T1 de rapprocher ses joueurs de leur plein potentiel.

"Notre dixième joueur est venu hier et on attend encore un attaquant. On doit encore travailler physiquement et tous les joueurs ne sont pas à 100 %. Thomas Henry ou Rafiki Saïd ont encore besoin de temps pour être à 100 %, par exemple. Nos dernières passes n’ont pas été assez bonnes."