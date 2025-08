Un invité de marque à Sclessin : "À chaque fois que je venais ici, la folie des supporters me marquait"

Le Standard a disputé ce soir le premier match à domicile de sa saison. Le basketteur Ajay Mitchell était présent pour l'occasion.

Avoir un champion de NBA à Sclessin, cela n'arrive pas tous les jours. Mais Ajay Mitchell n'a pas pu résister à l'idée de venir voir le Standard jouer durant ses vacances. Auréolé de son titre historique avec Oklahoma City, le meneur de 23 ans a été mis à l'honneur avant la rencontre face à Dender.

Logiquement accueilli par Marlon Fossey, capitaine des Rouches mais aussi forcément suiveur de NBA, Mitchell a été chaleureusement applaudi et a donné le coup d'envoi fictif de la rencontre.

🏀 | Le vainqueur de la NBA, Ajay Mitchell, a donné le coup d’envoi de #STADEN ! 🎬🇧🇪



Un régional de l'étape

Son lien avec le club ? Le natif d'Ans est revenu dessus au micro de DAZN : "J'ai beaucoup d'amis qui étaient supporters du Standard, moi aussi. Étant jeune, je suis venu quelques fois. Ça fait toujours plaisir de revenir ici et de redécouvrir l'atmosphère de Sclessin".

"Un souvenir qui me revient en tête ? La folie des supporters. À chaque fois que je venais, c'est ça qui me marquait. C'est top de voir que ça reste pareil, que les supporters sont toujours aussi passionnés", poursuit-il.

J'essaie. Évidemment, aux Etats-Unis, c'est un peu plus compliqué de suivre les matchs, mais dès que j'en ai l'opportunité, je le fais. J'espère qu'on finira le plus haut possible cette saison. Il y a eu beaucoup de changements, je pense que ça peut être une bonne saison pour le Standard.