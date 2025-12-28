"Il pourrait jouer dans un grand club" : les éloges de Felice Mazzù pour l'un de ses joueurs

Tobe Leysen était déjà le meilleur joueur de Louvain la saison dernière. C'est encore le cas cette saison, et selon Felice Mazzù, le portier possède les qualités pour évoluer dans un club "ayant les moyens et l'ambition d'atteindre les sommets."

Après le partage entre la RAAL La Louvière et OHL, Felice Mazzù a salué la prestation de son gardien, Tobe Leysen, précisant que son niveau de jeu n’était pas une surprise. "C’est le Tobe qu’on voit à l’entraînement, il a réalisé un match exceptionnel", a déclaré le T1 des Louvanistes.

Mazzù a ajouté que les qualités de son gardien, qui s’était plaint de l’état du terrain synthétique de l’Easi Arena, pourraient lui permettre d’évoluer encore davantage. "Il jouera un jour dans un grand club, que ce soit prochainement ou plus tard", a-t-il assuré.

Tobe Leysen pourrait jouer dans un grand club

L’entraîneur a ensuite nuancé ses propos afin de ne pas qualifier OHL de petit club. "Il faut aussi savoir ce qu’est un grand club, parce que si je dis ça comme ça, on pourrait croire que je qualifie Louvain de petit club. OHL a de l’ambition et une structure, même si les résultats ont été mitigés ces dernières années."

Mazzù a rappelé qu’il souhaitait contribuer à la croissance du club, qui se développe structurellement pour s’éloigner de la zone rouge de la Jupiler Pro League. Ses propos sur Leysen ne visaient donc pas à dévaloriser Louvain.

"Ce que je veux dire, c’est que si Tobe doit partir un jour, ce sera assurément pour un club qui aura les moyens et l’ambition de se battre pour les sommets", a conclu l’entraîneur. Et au vu des performances de son gardien depuis le début de la saison, difficile de lui donner tort.