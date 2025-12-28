"Ça pourrait aider le groupe à franchir un palier" : la priorité de la RAAL pour le mercato

La RAAL a terminé l'année sur une bonne prestation contre Louvain. Mais sans victoire, la lutte pour le maintien restera acharnée jusqu'au bout.

Contrariée par deux buts annulés et huit arrêts de Tobe Leysen, la RAAL avait mis tous les ingrédients pour passer au-dessus de Louvain. Le cinquième 0-0 de la saison a un goût de trop peu : les Loups sont toujours quatorzièmes et voient le Cercle de Bruges ainsi que Dender relancer la machine derrière eux.

"J'ai dit à Nico (Frutos) que je n'étais pas content du classement. Mais il m'a répondu que c'était là où on devait se situer et il a raison. On ne peut pas comparer notre budget avec les équipes du top 6, il y a aussi quelques gros calibres actuellement en Playoffs II", explique Frédéric Taquin en conférence de presse.

Un souhait pour le mercato

L'entraîneur louviérois est toutefois optimiste pour la suite : "Au niveau du contenu, on est en train de se rassurer. On a quand même bien progressé par rapport à ce qu'on proposait en début de championnat. On finira par récolter le fruit de notre travail. Et puis, je sais qu'on va se renforcer à la trêve. On devrait ramener de la qualité, en tout cas je l'espère".

Taquin attend de la qualité plutôt que de la quantité : "Il n'y a qu'à voir comment les joueurs de Louvain ont géré nos temps forts. C'est aussi ça, la qualité. Casser le rythme, mieux contrôler le ballon, ce sont des choses qui s'apprennent avec le temps". Un peu d'expérience serait donc la bienvenue cet hiver.

"Notre équipe est en train de montrer de très belles choses. Mais je suis convaincu que mes joueurs pourraient franchir un palier supplémentaire s'ils étaient encadrés par deux ou trois joueurs un peu plus chevronnés. Et je ne parle pas forcément d'âge mais de qualité acquise en première division. Il ne faut pas oublier qu'à part Sami (Lahssaini), il n'y avait pas un joueur dans notre onze qui avait déjà joué en division un avant cette saison", rappelle Frédéric Taquin. Arriver à dénicher les profils ciblés peut parfois être plus difficile en hiver, mais le projet louviérois a déjà démontré qu'il avait des atouts à faire valoir.