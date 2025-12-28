Le gardien d'OHL furieux contre le terrain de la RAAL : "C'est dangereux, la Pro League doit réagir"

Tobe Leysen était furieux d'avoir dû jouer sur le terrain synthétique complètement gelé de la RAAL. Le gardien d'OHL réclame une réaction claire de la Pro League.

Après une entame catastrophique contre le Cercle de Bruges le week-end dernier, OHL est cette fois mieux entré dans la rencontre, mais a ensuite subi la pression de la RAAL La Louvière, qui a vu deux de ses buts annulés pour hors-jeu et main.

"On aurait dû mieux gérer la vitesse de nos adversaires, surtout celle de leur grand attaquant (Fall). Il avait souvent la tâche un peu trop facile", a déclaré le gardien louvaniste Tobe Leysen dans la zone mixte de l'Easi Arena.

Le portier a souligné qu’aucune équipe ne parvenait vraiment à prendre l’ascendant sur l’autre. "Le moins que nous puissions faire était de réagir avec force après notre contre-performance de la semaine dernière. Nous l’avons fait, en affichant le bon état d’esprit."

Tobe Leysen furieux contre le terrain de la RAAL

La rencontre s’est déroulée sur le terrain synthétique de la RAAL, complètement gelé. Tobe Leysen a rencontré des difficultés et a mis en avant les risques liés à ces conditions. "J’avais très mal aux coudes et j’avais beaucoup de mal à tenir debout, car on jouait pratiquement sur du béton. Il est temps que la Pro League se penche sur la possibilité de jouer des matchs sur un terrain synthétique gelé, car c'est dangereux", a-t-il pesté.

Le gardien d’OHL craint déjà le déplacement à Saint-Trond, mi-janvier. "Les équipes ont le droit de décider si elles veulent jouer sur un terrain synthétique, mais on ne devrait pas y disputer les rencontres par un temps glacial", a-t-il conclu.