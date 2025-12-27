🎥 Un but valable ignoré par le VAR ? La Louvière n'en démord pas

Avec deux buts annulés et huit arrêts de Tobe Leysen, la RAAL est tombée sur un os au moment de passer devant contre Louvain. Maxence Maisonneuve préfère toutefois retenir la prestation d'ensemble.

"On a tout donné aujourd'hui, je crois que cela s'est vu. Mais la réussite nous a un peu fuits. Lors de certains matchs, on a pris des points qu'on ne devait peut-être pas prendre. Ici, on est dans une période où mériterait sans doute un peu plus. Si on regarde les quatre derniers matchs, il n'y a qu'à Zulte Waregem où la prestation était moins aboutie. Le plus important, c'est que la dynamique est bonne", commence le défenseur des Loups.

Les discussions d'après-match tournaient forcément autour des deux buts annulés, ou plus particulièrement de l'un d'entre eux. Si le premier tient à un hors-jeu, le second est beaucoup plus tangeant.

C'est un contact de la main de Joël Ito avec le ballon qui a été directement signalé par l'arbitre. Difficile pourtant de voir que le milieu de terrain louviérois dévie effectivement le ballon de la main pour s'ouvrir une fenêtre de tir. Mais le VAR n'a pas jugé bon d'appeler l'arbitre à venir revoir la phase.

🤔 | La RAAL La Louvière voit son but annulé pour une faute de main. Est-ce une décision logique ? ✋🐺 #RALOHL pic.twitter.com/DPDidyT9Ab — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 27, 2025

La Louvière s'interroge

"Je n'ai pas encore revu les images, mais Joël est persuadé de ne pas avoir touché le ballon de la main. C'est l'impression que j'ai aussi, même si je suis forcément un peu plus loin", explique Maisonneuve. Même topo chez Frédéric Taquin : "J'ai demandé à Joël d'être honnête pour ne pas passer pour un idiot, il m'a certifié qu'il n'avait pas touché le ballon de la main".



Un verdict qui ne fait pas les affaires de la RAAL. Le mois de décembre s'annonçait crucial avec des matchs contre Dender, Westerlo, Zulte Waregem et OHL, le bilan n'est finalement que de deux points sur douze. "Il n'y avait pas de pression particulière autour de ces matchs. On a joué avec l'envie de les gagner, pas de ne pas les perdre. On était dans l'action, pas dans la réaction. C'était comme ça quand je suis arrivé en Nationale 1, c'est toujours pareil aujourd'hui", assure Maxence Maisonneuve.

"La trêve va faire du bien, même si je ne ressentais pas de fatigue ou de lassitude particulière et que ce ne sont que six jours de repos. Les prochaines échéances arriveront vite. Il faut continuer à mettre le bleu de chauffe. On récolte ce que l'on sème. C'est en travaillant, en continuant à être plus exigeant qu'on va finir par avoir la réussite de notre côté, avec ce public qui n'a pas arrêté de nous pousser", conclut-il.