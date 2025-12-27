Il n'aura manqué qu'un but (valable) : La Louvière passe à côté d'une victoire qui lui tendait les bras

Scott Crabbé depuis La Louvière
| Commentaire
Il n'aura manqué qu'un but (valable) : La Louvière passe à côté d'une victoire qui lui tendait les bras
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La Louvière et Louvain ont partagé (0-0) à l'Easi Arena. Les Loups ont pourtant mis tous les ingrédients pour l'emporter.

Pour passer des fêtes avec l'esprit tranquille (ou presque), Frédéric Taquin et Felice Mazzu voulaient absolument terminer l'année en beauté. C'est qu'avec le même nombre de points, la RAAL et OHL sentent le souffle d'équipes en regain de forme comme le Cercle de Bruges en bas de tableau.

Pour ce match crucial, Taquin a réalisé deux changements, faisant débuter Nolan Gillot et Joël Ito au détriment de Thierry Lutonda et Owen Maës. Dans le camp d'en face, on note la présence de Noë Dussenne sur le banc.

Après un premier frisson dans le rectangle des Loups sur corner, la RAAL a rapidement pris le dessus sur son adversaire dans le jeu. Les nombreux duels gagnés et les récupérations hautes ont permis à l'Easi Arena de frémir à chaque jaillissement de ses protégés. Cela a failli payer après un peu plus d'un quart d'heure. Sur un bon débordement suivi d'un centre tendu de Nolan Gillot, Jerry Afriyie a poussé le ballon au fond mais a immédiatement été signalé hors-jeu.

La RAAL très entreprenante

Six minutes plus tard, les filets louvanistes ont à nouveau tremblé. Mais la même déception a suivi lorsque l'arbitre a signalé une faute de main très peu évidente de Joël Ito pour mettre à profit une bonne remise de Fall dans le rectangle. Louvain attendait son heure en contre, mais elle n'est jamais venue en première mi-temps.

Il n'y en a eu que pour les Loups, qui ont eu une dernière grosse occasion de faire la différence avant la mi-temps. Cette fois, ce n'est pas le hors-jeu qui est en cause, mais le manque de réalisme de Fall, isolé face au but après un rush d'Afriyie en contre. Ou un sauvetage de Tobe Leysen, c'est vous qui voyez. Quoi qu'il en soit, tout restait ouvert pour la deuxième mi-temps. D'autant que Louvain ne pouvait pas se permettre de rester aussi passif durant tout le match.

Lire aussi… 🎥 Un but valable ignoré par le VAR ? La Louvière n'en démord pas

Après un premier retour crucial de Djibril Lamego sur Mathieu Maertens en profondeur, le dernier cité a réussi à se faire oublier au second poteau une minute plus tard. La RAAL a eu très chaud sur sa reprise de la tête renvoyée par le poteau.

A défaut de se montrer aussi inspirée qu'en première mi-temps, La Louvière a musclé son jeu. Résultat, un match subitement devenu plus haché, musclé comme l'est une rencontre entre concurrents directs du bas de tableau. Les occasions ont ainsi été plus rares.

Peu avant le dernier quart d'heure, la RAAL a remis le nez à la fenêtre, avec d'abord un jaillissement qui aurait pu faire mouche de la part de Samuel Gueulette sur une touche, s'il n'avait pas shooté à côté du ballon. Monté au jeu, Jordi Liongola a ensuite alerté Tobe Leysen sur une frappe qui filait en pleine lucarne.

Le gardien louvaniste (huit arrêts) a été le héros de la fin de match avec une nouvelle parade déterminante sur une reprise de la tête de Joël Ito au petit rectangle. Les sept minutes de temps additionnel n'y ont rien changé malgré...deux premiers arrêts de Marcos Peano pour empêcher le hold-up : Louvain décroche un point flatteur. Statu quo au clasement, au grand regret de La Louvière, qui a tout fait pour passer devant son adversaire du jour.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
OH Louvain

Plus de news

🎥 Un but valable ignoré par le VAR ? La Louvière n'en démord pas Réaction

🎥 Un but valable ignoré par le VAR ? La Louvière n'en démord pas

20:00
Ito dans un nouveau rôle, Fall oublie de marquer : les notes de la RAAL contre Louvain

Ito dans un nouveau rôle, Fall oublie de marquer : les notes de la RAAL contre Louvain

19:00
Fin de match dramatique au Bosuil : on en sait plus sur l'état du joueur envoyé à l'hôpital

Fin de match dramatique au Bosuil : on en sait plus sur l'état du joueur envoyé à l'hôpital

20:40
CAN : partage entre le Sénégal et la RDC, avec une belle touche de Pro League sur la pelouse

CAN : partage entre le Sénégal et la RDC, avec une belle touche de Pro League sur la pelouse

20:20
"Je suis son plus grand fan" : l'entraîneur d'un grand club sous le charme d'un joueur du Club de Bruges

"Je suis son plus grand fan" : l'entraîneur d'un grand club sous le charme d'un joueur du Club de Bruges

19:40
🎥 Saint-Trond en folie : les images d'une grande fête en plein centre-ville après le succès au Standard

🎥 Saint-Trond en folie : les images d'une grande fête en plein centre-ville après le succès au Standard

19:20
1
Hans Vanaken a un favori clair pour le Soulier d'Or : "Ce n'est pas moi, il le mérite davantage"

Hans Vanaken a un favori clair pour le Soulier d'Or : "Ce n'est pas moi, il le mérite davantage"

18:40
Une déception à 20 millions ? Massimiliano Allegri fait le point sur Koni De Winter à l'AC Milan

Une déception à 20 millions ? Massimiliano Allegri fait le point sur Koni De Winter à l'AC Milan

18:20
Un coup en or à tenter : l'un des meilleurs buteurs de Pro League bientôt gratuit

Un coup en or à tenter : l'un des meilleurs buteurs de Pro League bientôt gratuit

16:00
Vincent Euvrard évoque le stage et le mercato du Standard : "Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent"

Vincent Euvrard évoque le stage et le mercato du Standard : "Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent"

17:00
Philippe Clément, faiseur de miracles : le rêve d'il y a peu devient déjà réalité

Philippe Clément, faiseur de miracles : le rêve d'il y a peu devient déjà réalité

17:30
De la D1B à la Premier League... en 8 mois ? "Il est très courtisé"

De la D1B à la Premier League... en 8 mois ? "Il est très courtisé"

16:30
Qui limitera la casse ? Le match de tous les dangers pour Felice Mazzu et Frédéric Taquin

Qui limitera la casse ? Le match de tous les dangers pour Felice Mazzu et Frédéric Taquin

12:30
Dominé, l'Antwerp renverse Zulte et rejoint le Standard : le gardien Nozawa lourdement blessé

Dominé, l'Antwerp renverse Zulte et rejoint le Standard : le gardien Nozawa lourdement blessé

15:39
Impensable il y a un an : voici le joueur qui manque le plus à Anderlecht en ce moment

Impensable il y a un an : voici le joueur qui manque le plus à Anderlecht en ce moment

14:40
Véritable coup dur : un candidat au top 6 perd son capitaine sur blessure

Véritable coup dur : un candidat au top 6 perd son capitaine sur blessure

15:00
Images rares à l'Union : tensions entre Anouar Ait El-Hadj et les supporters après le partage au Cercle

Images rares à l'Union : tensions entre Anouar Ait El-Hadj et les supporters après le partage au Cercle

14:20
🎥 Genk, lésé en fin de match contre Bruges ? "De nos jours, dans 90 % des cas..."

🎥 Genk, lésé en fin de match contre Bruges ? "De nos jours, dans 90 % des cas..."

14:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/12: Balotelli - Romero

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/12: Balotelli - Romero

13:00
"Mon geste a dérapé" : les excuses de Timothé Nkada après son exclusion

"Mon geste a dérapé" : les excuses de Timothé Nkada après son exclusion

13:30
Moteur de Charleroi à Anderlecht, mais suspendu contre le Standard : "Il fallait que ça arrive"

Moteur de Charleroi à Anderlecht, mais suspendu contre le Standard : "Il fallait que ça arrive"

12:00
Le meilleur buteur sous contrat à Anderlecht a inscrit un doublé à Sclessin : "Moi, revenir dès cet hiver ?"

Le meilleur buteur sous contrat à Anderlecht a inscrit un doublé à Sclessin : "Moi, revenir dès cet hiver ?"

12:40
Toujours là à 35 ans : Mario Balotelli proche de se relancer après six mois sans club

Toujours là à 35 ans : Mario Balotelli proche de se relancer après six mois sans club

13:00
Anderlecht est tombé de son nuage : un mois de succès pour cacher une forêt de manquements

Anderlecht est tombé de son nuage : un mois de succès pour cacher une forêt de manquements

11:40
2
"Et certains vont dire que l'Union a les arbitres avec elle" : Christian Burgess furieux après son exclusion

"Et certains vont dire que l'Union a les arbitres avec elle" : Christian Burgess furieux après son exclusion

11:30
4
🎥 De la réussite au bon moment : la frayeur de Senne Lammens avec Manchester United

🎥 De la réussite au bon moment : la frayeur de Senne Lammens avec Manchester United

12:20
Pas plus de perspectives avec Ivan Leko : un flop à six millions du Club de Bruges déjà sur le départ ?

Pas plus de perspectives avec Ivan Leko : un flop à six millions du Club de Bruges déjà sur le départ ?

11:00
A-t-il nargué le Lotto Park ? La réponse d'Etienne Camara après son tout premier but en carrière

A-t-il nargué le Lotto Park ? La réponse d'Etienne Camara après son tout premier but en carrière

10:00
Déjà dix jaunes et deux rouges : le 'carton' de la saison de Pro League est à mettre à l'actif d'un entraîneur

Déjà dix jaunes et deux rouges : le 'carton' de la saison de Pro League est à mettre à l'actif d'un entraîneur

10:30
Saint-Trond n'en demandait pas tant : "Nous sommes reconnaissants envers le Standard"

Saint-Trond n'en demandait pas tant : "Nous sommes reconnaissants envers le Standard"

09:30
Saint-Trond s'attendait à pire dans l'enfer de Sclessin : "Le Standard ne nous a pas tant mis sous pression"

Saint-Trond s'attendait à pire dans l'enfer de Sclessin : "Le Standard ne nous a pas tant mis sous pression"

09:00
L'Union au bout du rouleau ? "Nous avons tous besoin de cette pause"

L'Union au bout du rouleau ? "Nous avons tous besoin de cette pause"

08:00
2
La FIFA a tranché : le soulagement pour le Congo en vue de la Coupe du Monde

La FIFA a tranché : le soulagement pour le Congo en vue de la Coupe du Monde

08:30
Un coup dur dans la lutte pour le top 6 : le vice-capitaine rechute, à six mois de la fin de son contrat

Un coup dur dans la lutte pour le top 6 : le vice-capitaine rechute, à six mois de la fin de son contrat

07:20
Pocognoli ne l'utilise que très peu : un ancien grand talent de Pro League déjà sur le départ ?

Pocognoli ne l'utilise que très peu : un ancien grand talent de Pro League déjà sur le départ ?

07:40
Hans Cornelis s'est-il assuré un contrat jusqu'en fin de saison ? "Je n'ai pas le droit de le dire"

Hans Cornelis s'est-il assuré un contrat jusqu'en fin de saison ? "Je n'ai pas le droit de le dire"

23:58
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 20:45 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved