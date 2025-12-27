Il n'aura manqué qu'un but (valable) : La Louvière passe à côté d'une victoire qui lui tendait les bras

La Louvière et Louvain ont partagé (0-0) à l'Easi Arena. Les Loups ont pourtant mis tous les ingrédients pour l'emporter.

Pour passer des fêtes avec l'esprit tranquille (ou presque), Frédéric Taquin et Felice Mazzu voulaient absolument terminer l'année en beauté. C'est qu'avec le même nombre de points, la RAAL et OHL sentent le souffle d'équipes en regain de forme comme le Cercle de Bruges en bas de tableau.

Pour ce match crucial, Taquin a réalisé deux changements, faisant débuter Nolan Gillot et Joël Ito au détriment de Thierry Lutonda et Owen Maës. Dans le camp d'en face, on note la présence de Noë Dussenne sur le banc.

Après un premier frisson dans le rectangle des Loups sur corner, la RAAL a rapidement pris le dessus sur son adversaire dans le jeu. Les nombreux duels gagnés et les récupérations hautes ont permis à l'Easi Arena de frémir à chaque jaillissement de ses protégés. Cela a failli payer après un peu plus d'un quart d'heure. Sur un bon débordement suivi d'un centre tendu de Nolan Gillot, Jerry Afriyie a poussé le ballon au fond mais a immédiatement été signalé hors-jeu.

La RAAL très entreprenante

Six minutes plus tard, les filets louvanistes ont à nouveau tremblé. Mais la même déception a suivi lorsque l'arbitre a signalé une faute de main très peu évidente de Joël Ito pour mettre à profit une bonne remise de Fall dans le rectangle. Louvain attendait son heure en contre, mais elle n'est jamais venue en première mi-temps.

Il n'y en a eu que pour les Loups, qui ont eu une dernière grosse occasion de faire la différence avant la mi-temps. Cette fois, ce n'est pas le hors-jeu qui est en cause, mais le manque de réalisme de Fall, isolé face au but après un rush d'Afriyie en contre. Ou un sauvetage de Tobe Leysen, c'est vous qui voyez. Quoi qu'il en soit, tout restait ouvert pour la deuxième mi-temps. D'autant que Louvain ne pouvait pas se permettre de rester aussi passif durant tout le match.



Après un premier retour crucial de Djibril Lamego sur Mathieu Maertens en profondeur, le dernier cité a réussi à se faire oublier au second poteau une minute plus tard. La RAAL a eu très chaud sur sa reprise de la tête renvoyée par le poteau.

A défaut de se montrer aussi inspirée qu'en première mi-temps, La Louvière a musclé son jeu. Résultat, un match subitement devenu plus haché, musclé comme l'est une rencontre entre concurrents directs du bas de tableau. Les occasions ont ainsi été plus rares.

Peu avant le dernier quart d'heure, la RAAL a remis le nez à la fenêtre, avec d'abord un jaillissement qui aurait pu faire mouche de la part de Samuel Gueulette sur une touche, s'il n'avait pas shooté à côté du ballon. Monté au jeu, Jordi Liongola a ensuite alerté Tobe Leysen sur une frappe qui filait en pleine lucarne.

Le gardien louvaniste (huit arrêts) a été le héros de la fin de match avec une nouvelle parade déterminante sur une reprise de la tête de Joël Ito au petit rectangle. Les sept minutes de temps additionnel n'y ont rien changé malgré...deux premiers arrêts de Marcos Peano pour empêcher le hold-up : Louvain décroche un point flatteur. Statu quo au clasement, au grand regret de La Louvière, qui a tout fait pour passer devant son adversaire du jour.