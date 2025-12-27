Ito dans un nouveau rôle, Fall oublie de marquer : les notes de la RAAL contre Louvain

Scott Crabbé depuis La Louvière
| Commentaire
Ito dans un nouveau rôle, Fall oublie de marquer : les notes de la RAAL contre Louvain
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La RAAL a tout donné mais n'est pas parvenue à prendre le dessus sur Louvain. Voici les notes individuelles des joueurs.

Peano (6,5) : pratiquement rien à faire dans la partie...avant deux arrêts dans le temps additionnel pour se mettre en évidence.

Benavides (7) : sa percussion est un atout indéniable sur le côté droit, avec de bons débordements et de l'application pour fermer la porte derrière.

Maisonneuve (6)  : plus dans son élément face à Kaba que lorsque les éléments plus vivaces de Louvain qui lui ont parfois causé quelques problèmes.

Okou (7) : six duels gagnés sur sept, un match sans histoire dans l'arrière-garde.

Lamego (6,5) : sa vitesse permet à la défense de la RAAL de jouer plus haut, comme l'a encore rappelé son retour crucial pour reprendre Mathieu Maertens en profondeur à la reprise.

Lire aussi… 🎥 Un but valable ignoré par le VAR ? La Louvière n'en démord pas

Gillot (7) : a montré ce qui a décidé Frédéric Taquin de lui refaire confiance, des débordements, des centres, dont un caviar sur le premier but annulé.

Gueulette (6) : un match avec dédié à la récupération dans l'ombre, une ombre dont il a failli sortir juste avant son remplacement, avec une belle occasion gâchée au petit rectangle.

Lahssaini (6) : la présence de Gueulette lui permet d'évoluer plus haut, avec quelques éclairs, mais trop peu pour réellement sortir de la mêlée.

Ito (7) : de retour à son meilleur niveau dans les petits espaces. Un régal dans un rôle plus haut qu'à l'accoutumée, derrière les attaquants. Moins de présence en deuxième mi-temps, ce qui explique sans doute la montée en puissance de Louvain.

Afriyie (7,5) : pendant que Fall jouait en pivot, Afiyie se baladait un peu partout. Parfois dans le rectangle, comme sur son premier but annulé, parfois aux alentours, avec beaucoup de flair pour accélérer au bon moment face aux défenseurs. Devait finir la première mi-temps avec un assist, mais Fall n'a pas exploité sa magnifique action en contre.

Fall (6,5) : il a fait ce qu'on attaquant : peser sur une défense. Un paquet de duels gagnés et de remises bien senties dans le rectangle, comme celle qui a permis à Ito de marquer, avant que le but ne soit annulé. Mais juste avant la pause, il a oublié de faire ce que l'on attend encore un peu plus d'un attaquant : trouver le chemin des filets ; il ne pouvait pas être mieux servi par Afriyie au petit rectangle.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
OH Louvain

Plus de news

🎥 Un but valable ignoré par le VAR ? La Louvière n'en démord pas Réaction

🎥 Un but valable ignoré par le VAR ? La Louvière n'en démord pas

20:00
Il n'aura manqué qu'un but (valable) : La Louvière passe à côté d'une victoire qui lui tendait les bras

Il n'aura manqué qu'un but (valable) : La Louvière passe à côté d'une victoire qui lui tendait les bras

18:01
Fin de match dramatique au Bosuil : on en sait plus sur l'état du joueur envoyé à l'hôpital

Fin de match dramatique au Bosuil : on en sait plus sur l'état du joueur envoyé à l'hôpital

20:40
CAN : partage entre le Sénégal et la RDC, avec une belle touche de Pro League sur la pelouse

CAN : partage entre le Sénégal et la RDC, avec une belle touche de Pro League sur la pelouse

20:20
"Je suis son plus grand fan" : l'entraîneur d'un grand club sous le charme d'un joueur du Club de Bruges

"Je suis son plus grand fan" : l'entraîneur d'un grand club sous le charme d'un joueur du Club de Bruges

19:40
🎥 Saint-Trond en folie : les images d'une grande fête en plein centre-ville après le succès au Standard

🎥 Saint-Trond en folie : les images d'une grande fête en plein centre-ville après le succès au Standard

19:20
1
Hans Vanaken a un favori clair pour le Soulier d'Or : "Ce n'est pas moi, il le mérite davantage"

Hans Vanaken a un favori clair pour le Soulier d'Or : "Ce n'est pas moi, il le mérite davantage"

18:40
Une déception à 20 millions ? Massimiliano Allegri fait le point sur Koni De Winter à l'AC Milan

Une déception à 20 millions ? Massimiliano Allegri fait le point sur Koni De Winter à l'AC Milan

18:20
Un coup en or à tenter : l'un des meilleurs buteurs de Pro League bientôt gratuit

Un coup en or à tenter : l'un des meilleurs buteurs de Pro League bientôt gratuit

16:00
Vincent Euvrard évoque le stage et le mercato du Standard : "Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent"

Vincent Euvrard évoque le stage et le mercato du Standard : "Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent"

17:00
Philippe Clément, faiseur de miracles : le rêve d'il y a peu devient déjà réalité

Philippe Clément, faiseur de miracles : le rêve d'il y a peu devient déjà réalité

17:30
De la D1B à la Premier League... en 8 mois ? "Il est très courtisé"

De la D1B à la Premier League... en 8 mois ? "Il est très courtisé"

16:30
Qui limitera la casse ? Le match de tous les dangers pour Felice Mazzu et Frédéric Taquin

Qui limitera la casse ? Le match de tous les dangers pour Felice Mazzu et Frédéric Taquin

12:30
Dominé, l'Antwerp renverse Zulte et rejoint le Standard : le gardien Nozawa lourdement blessé

Dominé, l'Antwerp renverse Zulte et rejoint le Standard : le gardien Nozawa lourdement blessé

15:39
Impensable il y a un an : voici le joueur qui manque le plus à Anderlecht en ce moment

Impensable il y a un an : voici le joueur qui manque le plus à Anderlecht en ce moment

14:40
Véritable coup dur : un candidat au top 6 perd son capitaine sur blessure

Véritable coup dur : un candidat au top 6 perd son capitaine sur blessure

15:00
Images rares à l'Union : tensions entre Anouar Ait El-Hadj et les supporters après le partage au Cercle

Images rares à l'Union : tensions entre Anouar Ait El-Hadj et les supporters après le partage au Cercle

14:20
🎥 Genk, lésé en fin de match contre Bruges ? "De nos jours, dans 90 % des cas..."

🎥 Genk, lésé en fin de match contre Bruges ? "De nos jours, dans 90 % des cas..."

14:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/12: Balotelli - Romero

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/12: Balotelli - Romero

13:00
"Mon geste a dérapé" : les excuses de Timothé Nkada après son exclusion

"Mon geste a dérapé" : les excuses de Timothé Nkada après son exclusion

13:30
Moteur de Charleroi à Anderlecht, mais suspendu contre le Standard : "Il fallait que ça arrive"

Moteur de Charleroi à Anderlecht, mais suspendu contre le Standard : "Il fallait que ça arrive"

12:00
Le meilleur buteur sous contrat à Anderlecht a inscrit un doublé à Sclessin : "Moi, revenir dès cet hiver ?"

Le meilleur buteur sous contrat à Anderlecht a inscrit un doublé à Sclessin : "Moi, revenir dès cet hiver ?"

12:40
Toujours là à 35 ans : Mario Balotelli proche de se relancer après six mois sans club

Toujours là à 35 ans : Mario Balotelli proche de se relancer après six mois sans club

13:00
Anderlecht est tombé de son nuage : un mois de succès pour cacher une forêt de manquements

Anderlecht est tombé de son nuage : un mois de succès pour cacher une forêt de manquements

11:40
2
"Et certains vont dire que l'Union a les arbitres avec elle" : Christian Burgess furieux après son exclusion

"Et certains vont dire que l'Union a les arbitres avec elle" : Christian Burgess furieux après son exclusion

11:30
4
🎥 De la réussite au bon moment : la frayeur de Senne Lammens avec Manchester United

🎥 De la réussite au bon moment : la frayeur de Senne Lammens avec Manchester United

12:20
Pas plus de perspectives avec Ivan Leko : un flop à six millions du Club de Bruges déjà sur le départ ?

Pas plus de perspectives avec Ivan Leko : un flop à six millions du Club de Bruges déjà sur le départ ?

11:00
A-t-il nargué le Lotto Park ? La réponse d'Etienne Camara après son tout premier but en carrière

A-t-il nargué le Lotto Park ? La réponse d'Etienne Camara après son tout premier but en carrière

10:00
Déjà dix jaunes et deux rouges : le 'carton' de la saison de Pro League est à mettre à l'actif d'un entraîneur

Déjà dix jaunes et deux rouges : le 'carton' de la saison de Pro League est à mettre à l'actif d'un entraîneur

10:30
Saint-Trond n'en demandait pas tant : "Nous sommes reconnaissants envers le Standard"

Saint-Trond n'en demandait pas tant : "Nous sommes reconnaissants envers le Standard"

09:30
Saint-Trond s'attendait à pire dans l'enfer de Sclessin : "Le Standard ne nous a pas tant mis sous pression"

Saint-Trond s'attendait à pire dans l'enfer de Sclessin : "Le Standard ne nous a pas tant mis sous pression"

09:00
L'Union au bout du rouleau ? "Nous avons tous besoin de cette pause"

L'Union au bout du rouleau ? "Nous avons tous besoin de cette pause"

08:00
2
La FIFA a tranché : le soulagement pour le Congo en vue de la Coupe du Monde

La FIFA a tranché : le soulagement pour le Congo en vue de la Coupe du Monde

08:30
Un coup dur dans la lutte pour le top 6 : le vice-capitaine rechute, à six mois de la fin de son contrat

Un coup dur dans la lutte pour le top 6 : le vice-capitaine rechute, à six mois de la fin de son contrat

07:20
Pocognoli ne l'utilise que très peu : un ancien grand talent de Pro League déjà sur le départ ?

Pocognoli ne l'utilise que très peu : un ancien grand talent de Pro League déjà sur le départ ?

07:40
Hans Cornelis s'est-il assuré un contrat jusqu'en fin de saison ? "Je n'ai pas le droit de le dire"

Hans Cornelis s'est-il assuré un contrat jusqu'en fin de saison ? "Je n'ai pas le droit de le dire"

23:58
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 20:45 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved