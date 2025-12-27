Ito dans un nouveau rôle, Fall oublie de marquer : les notes de la RAAL contre Louvain

La RAAL a tout donné mais n'est pas parvenue à prendre le dessus sur Louvain. Voici les notes individuelles des joueurs.

Peano (6,5) : pratiquement rien à faire dans la partie...avant deux arrêts dans le temps additionnel pour se mettre en évidence.

Benavides (7) : sa percussion est un atout indéniable sur le côté droit, avec de bons débordements et de l'application pour fermer la porte derrière.

Maisonneuve (6) : plus dans son élément face à Kaba que lorsque les éléments plus vivaces de Louvain qui lui ont parfois causé quelques problèmes.

Okou (7) : six duels gagnés sur sept, un match sans histoire dans l'arrière-garde.

Lamego (6,5) : sa vitesse permet à la défense de la RAAL de jouer plus haut, comme l'a encore rappelé son retour crucial pour reprendre Mathieu Maertens en profondeur à la reprise.



Lire aussi… 🎥 Un but valable ignoré par le VAR ? La Louvière n'en démord pas›

Gillot (7) : a montré ce qui a décidé Frédéric Taquin de lui refaire confiance, des débordements, des centres, dont un caviar sur le premier but annulé.

Gueulette (6) : un match avec dédié à la récupération dans l'ombre, une ombre dont il a failli sortir juste avant son remplacement, avec une belle occasion gâchée au petit rectangle.

Lahssaini (6) : la présence de Gueulette lui permet d'évoluer plus haut, avec quelques éclairs, mais trop peu pour réellement sortir de la mêlée.

Ito (7) : de retour à son meilleur niveau dans les petits espaces. Un régal dans un rôle plus haut qu'à l'accoutumée, derrière les attaquants. Moins de présence en deuxième mi-temps, ce qui explique sans doute la montée en puissance de Louvain.

Afriyie (7,5) : pendant que Fall jouait en pivot, Afiyie se baladait un peu partout. Parfois dans le rectangle, comme sur son premier but annulé, parfois aux alentours, avec beaucoup de flair pour accélérer au bon moment face aux défenseurs. Devait finir la première mi-temps avec un assist, mais Fall n'a pas exploité sa magnifique action en contre.

Fall (6,5) : il a fait ce qu'on attaquant : peser sur une défense. Un paquet de duels gagnés et de remises bien senties dans le rectangle, comme celle qui a permis à Ito de marquer, avant que le but ne soit annulé. Mais juste avant la pause, il a oublié de faire ce que l'on attend encore un peu plus d'un attaquant : trouver le chemin des filets ; il ne pouvait pas être mieux servi par Afriyie au petit rectangle.