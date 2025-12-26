Éviter l'indigestion pour finir l'année dans le top 6 : la tâche du Standard contre Saint-Trond

Le Standard pourrait terminer l'année civile dans le top 6 dans le cas d'un résultat favorable face à Saint-Trond, ce vendredi.

On y est. La 20e journée de Jupiler Pro League, la dernière de l'année civile, débute ce vendredi avec quatre rencontres réparties entre 13h30 et 20h45.

Sur le coup de 18h30, c'est un très intéressant duel qui débutera à Sclessin, entre l'actuel sixième, le Standard, et le surprenant troisième, Saint-Trond, qui est clairement à sa place au vu du niveau de jeu proposé depuis le début de saison.

Le Standard doit retrouver la victoire à domicile

Une affiche assez importante, donc, notamment pour des Rouches qui voudront tout faire pour terminer l'année civile dans le top 6, et enfin gagner devant leurs supporters.

En effet, le Standard n'a plus gagné à la maison depuis fin octobre et la victoire contre Charleroi, ce qui en fait la douzième force de la série à domicile, avec trois victoires seulement à Sclessin.



Une statistique qu'il faudra donc changer, dès ce vendredi contre Saint-Trond. Quatrième du classement à l'extérieur, le Standard fait le nécessaire en dehors de ses bases, mais doit à nouveau faire vibrer son antre, qui affiche sold-out pour ce "Boxing Day". Standard - Saint-Trond, une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.