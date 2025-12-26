Suis Standard - STVV en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.
Éviter l'indigestion pour finir l'année dans le top 6 : la tâche du Standard contre Saint-Trond
Photo: © photonews

Le Standard pourrait terminer l'année civile dans le top 6 dans le cas d'un résultat favorable face à Saint-Trond, ce vendredi.

On y est. La 20e journée de Jupiler Pro League, la dernière de l'année civile, débute ce vendredi avec quatre rencontres réparties entre 13h30 et 20h45.

Sur le coup de 18h30, c'est un très intéressant duel qui débutera à Sclessin, entre l'actuel sixième, le Standard, et le surprenant troisième, Saint-Trond, qui est clairement à sa place au vu du niveau de jeu proposé depuis le début de saison.

Le Standard doit retrouver la victoire à domicile

Une affiche assez importante, donc, notamment pour des Rouches qui voudront tout faire pour terminer l'année civile dans le top 6, et enfin gagner devant leurs supporters.

En effet, le Standard n'a plus gagné à la maison depuis fin octobre et la victoire contre Charleroi, ce qui en fait la douzième force de la série à domicile, avec trois victoires seulement à Sclessin.


Une statistique qu'il faudra donc changer, dès ce vendredi contre Saint-Trond. Quatrième du classement à l'extérieur, le Standard fait le nécessaire en dehors de ses bases, mais doit à nouveau faire vibrer son antre, qui affiche sold-out pour ce "Boxing Day". Standard - Saint-Trond, une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Comparatif Standard - STVV

Classement

6
3

Points

27
36

Gagner

8
11

Perdre

8
5

Buts inscrits

17
28

Buts reçus

21
22

Cartes jaunes

40
35

Cartes rouges

6
1

face-à-face remportés

15
17
18
09/11 16:00 STVV STVV 1-0 Standard Standard
19/01 18:30 STVV STVV 1-2 Standard Standard
02/11 16:00 Standard Standard 2-1 STVV STVV
27/04 18:15 Standard Standard 1-1 STVV STVV
12/04 20:45 STVV STVV 3-3 Standard Standard
27/12 18:30 Standard Standard 1-1 STVV STVV
30/07 19:15 STVV STVV 1-0 Standard Standard
06/01 20:45 Standard Standard 1-1 STVV STVV
09/09 20:45 STVV STVV 1-2 Standard Standard
29/06 13:30 Standard Standard 0-2 STVV STVV
10/04 18:30 STVV STVV 3-0 Standard Standard
25/09 20:45 Standard Standard 1-2 STVV STVV
26/12 20:45 Standard Standard 1-2 STVV STVV
25/10 18:15 STVV STVV 2-0 Standard Standard
07/03 20:00 Standard Standard 0-0 STVV STVV
11/08 14:30 STVV STVV 2-1 Standard Standard
08/12 20:30 STVV STVV 1-1 Standard Standard
25/08 18:00 Standard Standard 3-2 STVV STVV
23/12 20:30 Standard Standard 1-1 STVV STVV
13/08 20:00 STVV STVV 1-0 Standard Standard
06/05 20:30 STVV STVV 1-0 Standard Standard
08/04 20:30 Standard Standard 2-2 STVV STVV
27/12 20:30 STVV STVV 2-2 Standard Standard
06/08 20:30 Standard Standard 2-0 STVV STVV
07/02 18:00 Standard Standard 1-2 STVV STVV
02/12 20:30 Standard Standard 2-0 STVV STVV
01/11 14:30 STVV STVV 1-0 Standard Standard
26/02 14:30 Standard Standard 0-0 STVV STVV
30/10 20:30 STVV STVV 1-1 Standard Standard
11/12 20:00 Standard Standard 1-0 STVV STVV
20/08 20:30 STVV STVV 1-0 Standard Standard
19/03 19:30 STVV STVV 0-2 Standard Standard
29/11 20:30 STVV STVV 2-0 Standard Standard
27/11 19:30 Standard Standard 1-1 STVV STVV
31/07 20:30 Standard Standard 2-2 STVV STVV
07/03 20:30 Standard Standard 2-1 STVV STVV
29/09 20:00 STVV STVV 0-0 Standard Standard
21/04 20:00 STVV STVV 0-3 Standard Standard
18/11 20:00 Standard Standard 1-2 STVV STVV
28/01 18:00 STVV STVV 0-0 Standard Standard
22/08 19:30 STVV STVV 3-1 Standard Standard
21/08 20:30 Standard Standard 2-0 STVV STVV
02/05 19:30 STVV STVV 3-0 Standard Standard
30/04 20:00 Standard Standard 4-1 STVV STVV
29/11 19:00 Standard Standard 2-0 STVV STVV
28/11 20:00 STVV STVV 4-1 Standard Standard
20/03 20:00 Standard Standard 1-1 STVV STVV
26/10 20:00 STVV STVV 1-2 Standard Standard
01/03 20:00 STVV STVV 0-1 Standard Standard
28/09 20:00 Standard Standard 2-2 STVV STVV
