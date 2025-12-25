Le Standard de Liège pour le relancer ? "Il n'a pas été assez professionnel"

Loïc Lapoussin a quitté Saint-Trond et se retrouve sans club. L'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise peut s'engager où il veut cet hiver.

Loïc Lapoussin se retrouve encore une fois sur le carreau. Saint-Trond a décidé de s’en séparer, tout comme l’avait fait l’Union. Le talent est là, personne n’en doute, mais l’histoire se répète. L'ailier n'a plus de club et il est libre de signer où il veut cet hiver.

Ses écarts en dehors du terrain ont fini par prendre le dessus sur son talent. À l’Union, cela avait laissé des traces. Étant parti en prêt en janvier, le Malgache est aussi champion de Belgique.

Le live Facebook de La Tribune a posé la question : et s’il rejoignait le Standard de Liège gratuitement ? De quoi relancer le débat autour de l'ailier, car on sait qu'il est capable de faire de belles choses.

Lapoussin au Standard ?

Philippe Albert n’a pas cherché à embellir la réalité. "C’est un joueur avec d’énormes qualités mais qui a foiré à l’Union et qui avait un sursis à Saint-Trond", explique-t-il. "Quand il est dans un bon jour, les gens se lèvent dans la tribune. Quand ça ne va pas, son équipe joue à dix."

"C’est très dommage car c’est un garçon très sympathique, très poli, très gentil", ajoute Albert. "Il ne se rend pas compte de la chance qu’il a d’exercer ce métier fabuleux. C’est malheureux ce qui lui arrive… mais il n’a pas été assez professionnel."