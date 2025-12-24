"Ils s'en plaignent, alors que c'est l'un de mes rêves", compare Vincent Euvrard avant Standard - Saint-Trond

Vincent Euvrard aimerait terminer l'année civile par une victoire contre Saint-Trond. Ce ne sera toutefois pas une mince affaire, et l'entraîneur du Standard le sait.

Depuis sa victoire à Dender le week-end passé, le Standard compte le quatrième meilleur bilan à l'extérieur, mais n'est que 12e de la classe dans son stade. Pour conclure l'année civile, une victoire face à Saint-Trond serait donc la bienvenue. Mais les Trudonnaires comptent de nombreuses qualités, énumérées par Vincent Euvrard en conférence de presse, qui a commencé par son homologue, Wouter Vrancken.

"Saint-Trond a un très bon entraîneur, ça commence par là. Il a toujours eu cette identité de jeu très claire, qu'il avait déjà montrée dans les divisions provinciales, où il a commencé. En avançant petit à petit, il a terminé champion en D1B avec Malines et a gagné la Coupe, puis a titillé le top 6 l'année suivante."

"Ensuite, il est parti à Genk où il est passé à dix secondes d'être sacré champion. Ça n'a pas réussi à Gand, mais Gand ne réussit pas depuis quelques années avec des entraîneurs différents. Ici, il a retrouvé la région dans laquelle il a commencé comme joueur, il a donné son identité à Saint-Trond et c'est désormais une très bonne équipe."

Saint-Trond, une équipe armée pour finir dans le top 6

Selon le T1 des Rouches, Vrancken a le profil idéal pour permettre à Saint-Trond de vivre de grandes choses. Mais l'entraîneur ne peut pas travailler seul, et Vrancken peut compter sur un effectif de qualité au Stayen.

"Ils ont plusieurs très bons joueurs à côté de leur coach. Leur milieu de terrain avec Yamamoto et Sissako est très bon, et Ito est un joueur très spécial qui était déjà bon l'année dernière, mais qui est encore plus décisif. Et eux se plaignent de trop souvent devoir jouer avec les mêmes joueurs, alors que c'est l'un de mes rêves (rires). Mais chacun a ses difficultés."



"Ils ont aussi de bons ailiers, avec Muja et Sebaoui, puis Goto qui est une bonne surprise et qui a marqué des buts importants. Avec Ferrari, qui peut être décisif en sortant du banc, et sans oublier les jeunes Van Helden et Vanwesemael, c'est une équipe avec beaucoup de belles facettes. Il y a beaucoup de similitudes avec l'équipe de Saint-Trond qui a terminé 4e en 2009, dont je faisais partie en tant que joueur", a conclu Vincent Euvrard.