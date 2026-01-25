Anderlecht ne se laissera pas faire et réclame une compensation financière

Anderlecht ne se laissera pas faire et réclame une compensation financière
Photo: © photonews

Il semble que Yasin Özcan quitte Anderlecht dès cet hiver. Si le prêt du Turc ne se passe pas comme prévu jusqu'ici, le club bruxellois ne compte tout de même pas le laisser filer si facilement.

Yasin Özcan n'a que très peu joué avec le RSC Anderlecht cette saison : face à la Gantoise, c'est la première fois que le défenseur turc jouait une mi-temps complète en championnat. S'il s'est bien débrouillé, on ne peut pas dire qu'Özcan soit un pilier.

Cependant, Besnik Hasi ne dispose pas non plus d'énormément d'options en défense centrale. Et surtout : Özcan a été prêté jusqu'en fin de saison, et aimerait avoir son mot à dire sur un éventuel départ (même si l'éventualité avait déjà été évoquée avant que les blessures viennent à nouveau frapper la défense anderlechtoise).

Anderlecht veut une compensation financière 

La nouvelle d'un transfert au Besiktas, dans le cadre d'un deal envoyant Tammy Abraham à Aston Villa, n'a donc pas fait plaisir au RSCA. Hasi en était d'ailleurs très surpris en conférence de presse quand la nouvelle lui avait été annoncée. 

Anderlecht exige donc une compensation financière de la part d'Aston Villa (ou de Besiktas ?) concernant un départ de Yasin Özcan. Une rupture de contrat gratuite est hors de question pour le RSCA. Si un accord est trouvé, le défenseur turc rejoindra bel et bien Besiktas cet hiver - et le Sporting recevra un petit bonus pour lui trouver un remplaçant.

Car avant même ce départ, il était clair qu'Anderlecht se chercherait un nouveau défenseur. Ilic comme Özcan n'ont pas (encore ?) amené satisfaction, Lucas Hey se cherche un peu et Marco Kana est sujet à des blessures trop fréquentes. 

