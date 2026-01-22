Anniversaire, hommages et invité spécial : Anderlecht met les petits plats dans les grands contre Dender

Anderlecht - Dender sera placé sous le signe du Grand Jojo. Stromae sera présent pour l'occasion, plusieurs hommages auront lieu.

C'était il y a 40 ans : pour fêter le titre de champion de 1985, le Grand Jojo composait son fameux tube "Anderlecht Champion". Quatre décennies plus tard, les joueurs qui composaient l'équipe, comme Enzo Scifo ou Franky Vercauteren, amènent un parfum de nostalgie lorsque la chanson passe dans les enceintes du stade.

Car malgré le temps qui passe, le morceau est toujours repris avec autant de ferveur par les supporters mauves juste avant le coup d'envoi. Il a d'ailleurs été revisité par Anderlecht et son partenaire Mosaert, le label créatif de Stromae.

Une soirée hommage

Mosaert a conçu un remix avec Paul Van Himst et a également collaboré au design du nouveau maillot. Pour les 40 ans d' "Anderlecht Champion", le label ne pouvait pas rester les bras croisés.

Une soirée spéciale en hommage au Grand Jojo sera organisée dimanche soir, à l'occasion de la réception de Dender. La famille de l'artiste (disparu en 2021) sera présente, tout comme Stromae, qui ne devrait pas chanter pour l'occasion.

De quoi lancer Anderlecht vers la victoire ? Les Mauves auraient tout intérêt à répondre par l'affirmative, car la prestation à La Gantoise dimanche dernier (défaite 4-2) n'avait pas grand-chose pour rappeler l'équipe d'il y a 40 ans.



