Un concurrent... ou un remplaçant à Colin Coosemans ? Besnik Hasi répond

Photo: © photonews

Justin Heekeren s'est entraîné avec Anderlecht pour la première fois cette semaine. Le nouveau gardien de but venu de Schalke 04 a immédiatement laissé une impression positive à Besnik Hasi.

C'était un constat clair cette saison (et déjà la précédente) : Colin Coosemans n'avait aucune concurrence au RSC Anderlecht. Mads Kikkenborg n'était vu par personne comme un titulaire en puissance, ce qui frustrait le Danois lui-même et correspondait mal à son montant de transfert à l'époque.

Kikkenborg est donc parti pour Molde, et Justin Heekeren, arrivé de Schalke 04, a déjà bien plus l'allure d'un titulaire potentiel. Idéal pour mettre un peu la pression à un Colin Coosemans loin d'être irréprochable cette saison.

Heekeren ne remplacera pas Coosemans tout de suite 

"L'arrivée de Justin amène de la concurrence", se réjouit Besnik Hasi en conférence de presse. "C'est un gardien talentueux et ambitieux, qui correspond à notre philosophie". Reste à voir s'il vient pour concurrencer Coosemans ou le remplacer à terme. 

"Selon moi, c'est positif  qu'il y ait un concurrent pour stimuler Colin", reconnaît Hasi. "Mais je ne pense pas qu'un changement de n°1 soit au programme à court terme". Coosemans, capitaine et récemment élu Gardien de l'année 2025, reste en effet un pilier du RSCA. 

Lire aussi… Pas de surprise à Anderlecht contre Dender ?
"Colin se challenge déjà lui-même à l'entraînement sans concurrence. Mais Justin ne peut que venir renforcer cela", précise Besnik Hasi pour conclure sur le sujet. 

Colin Coosemans

