Un projet pour l'avenir d'Anderlecht : Besnik Hasi réagit à la prolongation du "professeur"

Besnik Hasi se réjouit de la prolongation de Marco Kana à Anderlecht. Le coach veut faire de lui le futur patron de la défense.

Marco Kana a signé un nouveau contrat qui le lie à Anderlecht jusqu'en 2028. Besnik Hasi a expliqué que le club accorde beaucoup d'importance à la continuité de sa formation interne. "C'est beau de voir un garçon formé au club prolonger son contrat", a-t-il déclaré dans Het Laatste Nieuws.

L'entraîneur est revenu sur la période difficile traversée par Kana. "Il a connu des années compliquées. À cause de nombreuses blessures, il n'a pas pu développer tout son talent."

Cette saison, Kana a gagné sa place dans l'équipe. Hasi a insisté sur son travail et sa persévérance. "Il s'est battu pour sa place et a montré qu'il est très important pour nous sur le terrain." Sa contribution sportive est reconnue.

Une progression dans le groupe

Au-delà de ses performances, Hasi observe une évolution dans son comportement au sein du groupe. "Pas seulement sur le terrain, car il progresse aussi dans le vestiaire."

Selon Hasi, Kana possède des qualités qui lui permettent d'aider les autres. "Il est intelligent, il montre du leadership et il peut guider les plus jeunes." Ces qualités renforcent, selon lui, la dynamique de l'équipe.





Le coach du club le plus titré de Belgique a rappelé que Kana fait partie intégrante des futurs projets du club. "Kana est un élément important pour le club", a-t-il conclu.