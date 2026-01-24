Un projet pour l'avenir d'Anderlecht : Besnik Hasi réagit à la prolongation du "professeur"

Muzamel Rahmat et Bjorn Vandenabeele
| Commentaire
Un projet pour l'avenir d'Anderlecht : Besnik Hasi réagit à la prolongation du "professeur"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Besnik Hasi se réjouit de la prolongation de Marco Kana à Anderlecht. Le coach veut faire de lui le futur patron de la défense.

Marco Kana a signé un nouveau contrat qui le lie à Anderlecht jusqu'en 2028. Besnik Hasi a expliqué que le club accorde beaucoup d'importance à la continuité de sa formation interne. "C'est beau de voir un garçon formé au club prolonger son contrat", a-t-il déclaré dans Het Laatste Nieuws.

L'entraîneur est revenu sur la période difficile traversée par Kana. "Il a connu des années compliquées. À cause de nombreuses blessures, il n'a pas pu développer tout son talent."

Cette saison, Kana a gagné sa place dans l'équipe. Hasi a insisté sur son travail et sa persévérance. "Il s'est battu pour sa place et a montré qu'il est très important pour nous sur le terrain." Sa contribution sportive est reconnue.

Une progression dans le groupe

Au-delà de ses performances, Hasi observe une évolution dans son comportement au sein du groupe. "Pas seulement sur le terrain, car il progresse aussi dans le vestiaire."

Selon Hasi, Kana possède des qualités qui lui permettent d'aider les autres. "Il est intelligent, il montre du leadership et il peut guider les plus jeunes." Ces qualités renforcent, selon lui, la dynamique de l'équipe.

Le coach du club le plus titré de Belgique a rappelé que Kana fait partie intégrante des futurs projets du club. "Kana est un élément important pour le club", a-t-il conclu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - FCV Dender EH en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (25/01).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FCV Dender EH
Besnik Hasi
Marco Kana

Plus de news

LIVE : OHL multiplie les occasions... sans marquer (0-0) Live

LIVE : OHL multiplie les occasions... sans marquer (0-0)

22:16
Eden Hazard à la rescousse : Sébastien Pocognoli peut compter sur un allié de poids

Eden Hazard à la rescousse : Sébastien Pocognoli peut compter sur un allié de poids

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/01: Sane - Lemarechal - Rasmussen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/01: Sane - Lemarechal - Rasmussen

22:00
Le Club de Bruges ne perd pas de temps : un nouveau renfort est imminent

Le Club de Bruges ne perd pas de temps : un nouveau renfort est imminent

22:00
Deux nouvelles blessures et pas de victoire : le ciel s'assombrit pour Sébastien Pocognoli à Monaco

Deux nouvelles blessures et pas de victoire : le ciel s'assombrit pour Sébastien Pocognoli à Monaco

21:40
Dans tous les sens : le Club de Bruges vient à bout de Zulte Waregem dans la difficulté

Dans tous les sens : le Club de Bruges vient à bout de Zulte Waregem dans la difficulté

21:00
Anderlecht reste un épisode douloureux pour Denis Odoi : "Une des plus grandes déceptions de ma carrière"

Anderlecht reste un épisode douloureux pour Denis Odoi : "Une des plus grandes déceptions de ma carrière"

16:00
Avec les points perdus à partir de la 85e en plus, la RAAL serait...sixième : "C'est impardonnable"

Avec les points perdus à partir de la 85e en plus, la RAAL serait...sixième : "C'est impardonnable"

20:00
Une excellente nouvelle tombe pour Romelu Lukaku

Une excellente nouvelle tombe pour Romelu Lukaku

20:40
À peine arrivé, déjà blessé : le cauchemar continue pour Sébastien Pocognoli

À peine arrivé, déjà blessé : le cauchemar continue pour Sébastien Pocognoli

20:20
Oumar Diouf, héros après 42 secondes contre la RAAL : "Je n'ai su que ce midi que j'étais en règle pour jouer"

Oumar Diouf, héros après 42 secondes contre la RAAL : "Je n'ai su que ce midi que j'étais en règle pour jouer"

19:20
Samuel Eto'o ne va pas du tout apprécier : Marc Brys sort vainqueur d'un scandale hallucinant

Samuel Eto'o ne va pas du tout apprécier : Marc Brys sort vainqueur d'un scandale hallucinant

19:40
Encore un but pour Fall, Ito moins en vue : les notes de la RAAL contre Saint-Trond

Encore un but pour Fall, Ito moins en vue : les notes de la RAAL contre Saint-Trond

18:40
Ses détracteurs n'attendaient que ça : le Bayern de Vincent Kompany chute pour la première fois en Bundesliga

Ses détracteurs n'attendaient que ça : le Bayern de Vincent Kompany chute pour la première fois en Bundesliga

19:00
Déjà comme au RFC Liège ! Diouf croque la RAAL dans le moneytime et propulse Saint-Trond en tête !

Déjà comme au RFC Liège ! Diouf croque la RAAL dans le moneytime et propulse Saint-Trond en tête !

17:59
Nouveau mal de tête en vue pour Sébastien Pocognoli à Monaco ?

Nouveau mal de tête en vue pour Sébastien Pocognoli à Monaco ?

18:30
"Le conte de fées peut encore durer longtemps" : la révélation de la saison continue à enthousiasmer

"Le conte de fées peut encore durer longtemps" : la révélation de la saison continue à enthousiasmer

17:30
Un autre Belge vers un cador de Premier League, après Senne Lammens à Manchester United ?

Un autre Belge vers un cador de Premier League, après Senne Lammens à Manchester United ?

17:00
Officiel : Bruges tient sa nouvelle recrue pour plusieurs millions d'euros

Officiel : Bruges tient sa nouvelle recrue pour plusieurs millions d'euros

16:35
Charleroi accrochera-t-il le Top 6 ? "Méfiez-vous de cette équipe !"

Charleroi accrochera-t-il le Top 6 ? "Méfiez-vous de cette équipe !"

15:00
Genk risque de lourdes sanctions, mais réagit également vivement après les incidents en coupe d'Europe

Genk risque de lourdes sanctions, mais réagit également vivement après les incidents en coupe d'Europe

15:30
Bruges au coude-à-coude avec... le FC Barcelone pour un talent de 18 ans

Bruges au coude-à-coude avec... le FC Barcelone pour un talent de 18 ans

14:20
"Il me fait penser à un joueur de 4e provinciale"..."Il ne jouerait jamais à Bruges" : un Unioniste dézingué

"Il me fait penser à un joueur de 4e provinciale"..."Il ne jouerait jamais à Bruges" : un Unioniste dézingué

14:00
1
Hache de guerre enterrée entre Youri Tielemans et son coach ? "Il a refusé de lui serrer la main"

Hache de guerre enterrée entre Youri Tielemans et son coach ? "Il a refusé de lui serrer la main"

14:40
OFFICIEL : l'Union poursuit son mercato d'hiver et enregistre un départ définitif

OFFICIEL : l'Union poursuit son mercato d'hiver et enregistre un départ définitif

13:01
Officiel : excellente nouvelles pour Tubize-Braine qui voit un joueur clé revenir au club

Officiel : excellente nouvelles pour Tubize-Braine qui voit un joueur clé revenir au club

13:30
Quel contraste avec Wouter Vandenhaute : voici ce que touche Michael Verschueren à Anderlecht

Quel contraste avec Wouter Vandenhaute : voici ce que touche Michael Verschueren à Anderlecht

08:30
D'ores et déjà forfait contre Charleroi, incertain pour Anderlecht en Coupe : "C'est un coup dur"

D'ores et déjà forfait contre Charleroi, incertain pour Anderlecht en Coupe : "C'est un coup dur"

11:00
"Comme une sorte de crise" : Ousseynou Niang sort du silence après son malaise contre le Maroc

"Comme une sorte de crise" : Ousseynou Niang sort du silence après son malaise contre le Maroc

12:20
La RAAL pour créer la surprise face au deuxième du championnat : "On est plus forts qu'à l'aller"

La RAAL pour créer la surprise face au deuxième du championnat : "On est plus forts qu'à l'aller"

11:40
Un retour chez les Francs Borains pour disputer la Coupe du Monde : "Le rêve d'une vie"

Un retour chez les Francs Borains pour disputer la Coupe du Monde : "Le rêve d'une vie"

12:40
Le Club de Bruges doit-il aller chercher Parfait Guiagon ? L'idée fait débat au nord du pays

Le Club de Bruges doit-il aller chercher Parfait Guiagon ? L'idée fait débat au nord du pays

12:00
1
"Trois buts très suspects en trois minutes à la fin" : le match étrange de l'Union qui refait surface

"Trois buts très suspects en trois minutes à la fin" : le match étrange de l'Union qui refait surface

11:20
3
🎥 Le 0-5 était à quelques centimètres : La Gantoise à deux doigts de l'un des buts de l'année à Sclessin

🎥 Le 0-5 était à quelques centimètres : La Gantoise à deux doigts de l'un des buts de l'année à Sclessin

09:30
Le marché belge pour sauver Monaco ? Sébastien Pocognoli surveille un joueur d'Anderlecht

Le marché belge pour sauver Monaco ? Sébastien Pocognoli surveille un joueur d'Anderlecht

08:00
"Si je pouvais remonter le temps..." : Radja Nainggolan à coeur ouvert sur son rapport à la Belgique

"Si je pouvais remonter le temps..." : Radja Nainggolan à coeur ouvert sur son rapport à la Belgique

10:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 25/01 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 25/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 25/01 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 25/01 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved