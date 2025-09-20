Date: 20/09/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 8

LIVE : C'est 0-0 à la mi-temps au Lotto Park

Le RSC Anderlecht reçoit l'Antwerp ce samedi soir au Lotto Park. Un match entre candidats au top 6, après un 1/6 pour les Mauves.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   Mi-temps 
live_by


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
45+1
 Corner obtenu par Huerta après que De Cat s'est très bien battu !
45
 Centre de Ludwig Augustinsson, faute offensive (poussée) de Huerta...
43
 SOMERS ! LE POTEAU ! La plus grosse occasion du match est anversoise ! Sur un centre venu de la gauche, Thibo Somers reprend plat du pied et a bien failli ouvrir le score !
41
 Corner concédé par Anderlecht sur le côté gauche après une bonne intervention de Kana... temps fort pour le Great Old
39
 La retournée de Zeno Van den Bosch sur une longue touche côté droit ! C'est directement pour Coosemans, mais c'était une occasion
36
 Janssen ouvre le jeu vers la droite, est à la réception d'un centre de Somers par la suite... sa frappe contrée est captée par Coosemans avant qu'elle sorte en corner
35
 Superbe centre de Sardella, juste au-dessus de la tête de Vazquez ! L'Antwerp repart...
32
 ... et ça termine en frappe d'Enric Llansana dans les gants de Thoelen de l'autre côté
32
 C'est donné dans les bras de Coosemans, et ça repart en contre !
31
 Et maintenant un bon coup-franc obtenu par Foulon côté gauche... l'Antwerp se réveille
31
 L'Antwerp à l'offensive avec Babadi... il décale Vincent Janssen, qui envoie une frappe franchement loin au-dessus
28
 Janssen a gardé sa place
28
 Ceeentre de Killian Sardella qui est dévié par un Anversois et arrive chanceusement à Thoelen !
26
 Coup dur pour l'Antwerp : après un dégagement sur le corner, Vincent Janssen est resté au sol, le jeu s'interrompt...
25
 Corner pour Anderlecht après un petit numéro en solo de "Chino" Huerta
24
 Somers place un taquet à un Nilson Angulo qui fait souffrir la défense anversoise en ce début de match
22
 Grosse occasion anversoise ! Huerta perd un ballon dans le rond central, Babadi en profite et lance Al-Sahafi... un une-deux plus tard, ce dernier centre et Janssen reprend, au-dessus !
20
 Joli une-deux dans le rectangle entre Al-Sahafi et Babadi, qui frappe au-dessus
20
 De Cat décale Stroeykens, qui reprend de volée... à côté encore
18
 Reprise de volée de Llansana sur un second ballon... loin au-dessus. L'Antwerp va pouvoir tenter de mettre le bien sur le ballon...
17
 Corner obtenu par un Angulo très accrocheur !
15
 Nouvelle phase dangereuse... Vazquez a été touché semble-t-il par Coosemans sur un centre que le gardien est sorti pour repousser, il reste au sol et ne peut pas reprendre un centre de Nathan De Cat sur la suite de l'action
13
 Anderlecht a la maîtrise du ballon ! Hey intervient bien sur un contre, De Cat manque cependant sa passe vers Huerta bien lancé...
11
 Bon centre de Huerta, après un très bon travail de De Cat ! La tête de Vazquez n'est pas cadrée
9
 Première phase dangereuse d'Anderlecht, Vazquez se libère bien à l'entrée du rectangle, Stroeykens voit sa frappe contrée... De Cat tente ensuite de loin, à côté
7
 Thoelen anticipe bien un bon ballon de Kana vers Angulo
6
 Perte de balle de Nathan De Cat, Diawara tente d'aller chercher Al Sahafi d'un ballon intellligent mais Augustinsson lit bien le jeu
3
 Bien défendu de la part de Hey au duel avec Janssens
1
 Corner anversois dès le premier débordement de Somers, après une perte de balle de Sardella dans l'entrejeu !
1
 C'est parti !
1
 Anderlecht - Antwerp: 0-0
20:25
 Bienvenue au Lotto Park pour ce match entre le RSC Anderlecht et l'Antwerp !
Anderlecht (Anderlecht - Antwerp)
Anderlecht: Colin Coosemans - Killian Sardella - Marco Kana - Lucas Hey - Ludwig Augustinsson - Enric Llansana - Nathan De Cat - César Huerta - Thorgan Hazard - Nilson Angulo - Luis Vazquez
Banc: Moussa N'Diaye - Mihajlo Cvetkovic - Yari Verschaeren - Nathan-Dylan Saliba - Mihajlo Ilic - Mads Kikkenborg - Mario Stroeykens - Ali Maamar - Ibrahim Kanate

Antwerp (Anderlecht - Antwerp)
Antwerp: Yannick Thoelen - Zeno Van Den Bosch - Rosen Bozhinov - Yuto Tsunashima - Thibo Somers - Mahamadou Diawara - Isaac Babadi - Daam Foulon - Dennis Praet - Vincent Janssen - Marwan Al-Sahafi
Banc: Semm Renders - Mukhammadali Urinboev - Andreas Verstraeten - Farouck Adekami - Glenn Bijl - Kiki Kouyaté - Christopher Scott - Taishi Brandon Nozawa - Youssef Hamdaoui

Anderlecht Anderlecht
  Joueur
26 Coosemans Colin  
54 Sardella Killian  
55 Kana Marco  
3 Hey Lucas  
6 Augustinsson Ludwig  
24 Llansana Enric  
74 De Cat Nathan  
21 Huerta César  
11 Hazard Thorgan  
19 Angulo Nilson  
20 Vazquez Luis  
  Banc
5 N'Diaye Moussa  
9 Cvetkovic Mihajlo  
10 Verschaeren Yari  
13 Saliba Nathan-Dylan  
15 Ilic Mihajlo  
16 Kikkenborg Mads  
29 Stroeykens Mario  
79 Maamar Ali  
99 Kanate Ibrahim  

Antwerp Antwerp
  Joueur
15 Thoelen Yannick  
33 Van Den Bosch Zeno  
26 Bozhinov Rosen  
4 Tsunashima Yuto  
24 Somers Thibo  
34 Diawara Mahamadou  
10 Babadi Isaac  
5 Foulon Daam  
8 Praet Dennis  
18 Janssen Vincent  
9 Al-Sahafi Marwan  
  Banc
17 Renders Semm  
19 Urinboev Mukhammadali  
21 Verstraeten Andreas  
22 Adekami Farouck  
23 Bijl Glenn  
25 Kouyaté Kiki  
30 Scott Christopher  
41 Nozawa Taishi Brandon  
43 Hamdaoui Youssef  

présentation (du match)

Quel onze pour Anderlecht face à l'Antwerp ?
Quel onze pour Anderlecht face à l'Antwerp ?
Photo: © photonews

Besnik Hasi a dévoilé son onze pour la réception de l'Antwerp. Après un 1/6, les Mauves doivent l'emporter.

Peu de surprises possibles dans le onze de base d'Anderlecht, après un match assez positif contre Genk. La défense est ainsi composée, à nouveau, du duo Kana-Hey dans l'axe et de Sardella à droite, Augustinsson à gauche.

Llansana et De Cat sont bien sûr encore dans l'entrejeu, tout comme Thorgan Hazard. Le seul changement par rapport à la semaine passée est forcé par les circonstances : Degreef, suspendu, est remplacé par César Huerta dans le onze.

Notons, sur le banc, la première présence de Mihajlo Ilic, venu combler le départ de son compatriote Jan-Carlo Simic en fin de mercato. Cvetkovic et Kanaté sont eux aussi sur le banc.

Le onze :

Coosemans / Augustinsson - Hey - Kana - Sardella / Llansana - De Cat - Hazard / Huerta - Vazquez - Angulo 

Banc : Kikkenborg, N'diaye, Cvetkovic, Verschaeren, Saliba, Ilic, Stroeykens, Maamar, Kanaté

Soudainement mis en tribune mais de retour contre Anderlecht ? Une sanction qui fait parler à l'Antwerp

Soudainement mis en tribune mais de retour contre Anderlecht ? Une sanction qui fait parler à l'Antwerp

15/09

Contre La Gantoise, Farouck Adekami brillait par son absence dans la sélection de l'Antwerp. Le jeune Ivoirien (19 ans) a fait les frais d'une sanction disciplinaire.

OFFICIEL : un attaquant d'Anderlecht prolonge jusqu'en 2029 !

OFFICIEL : un attaquant d'Anderlecht prolonge jusqu'en 2029 !

19/09 2

Nilson Angulo a signé un nouveau contrat avec Anderlecht. Le joueur équatorien a paraphé une prolongation qui le lie au club jusqu'en 2029.

Jan-Carlo Simic est persuadé d'avoir passé un palier : "Le championnat saoudien est meilleur que le belge"

Jan-Carlo Simic est persuadé d'avoir passé un palier : "Le championnat saoudien est meilleur que le belge"

19/09 1

C'était l'un des départs surprise de dernière minute en Jupiler Pro League : Jan-Carlo Simic a rejoint l'Arabie Saoudite. Le défenseur central serbe est revenu sur ce trans...

Besnik Hasi s'en prend aux médias : "Vous devez arrêter avec ça"

Besnik Hasi s'en prend aux médias : "Vous devez arrêter avec ça"

19/09 2

Avant la rencontre entre Anderlecht et l'Antwerp, Besnik Hasi s'est adressé à la presse. Le coach est sous pression après un 1/6 et avant deux gros matchs à domicile.

Quid de Mario Stroeykens ? Besnik Hasi s'exprime sur la situation du joueur, qui aurait dû partir cet été

Quid de Mario Stroeykens ? Besnik Hasi s'exprime sur la situation du joueur, qui aurait dû partir cet été

19/09

Mario Stroeykens n'a finalement pas quitté Anderlecht cet été, et n'a plus qu'un an de contrat. Il joue peu sous Besnik Hasi, et la situation de l'une des pépites de Neerpe...

Le coach de l'Antwerp impressionné par le noyau d'Anderlecht : "Ca dit tout"

Le coach de l'Antwerp impressionné par le noyau d'Anderlecht : "Ca dit tout"

19/09

L'Antwerp, battu à domicile par un Gand à 10 le week-end dernier, veut réagir sur la pelouse d'Anderlecht. Mais Stef Wils sait que ce ne sera pas facile.

Coup dur pour l'Antwerp avant d'affronter Anderlecht ce samedi

Coup dur pour l'Antwerp avant d'affronter Anderlecht ce samedi

12:40

À l'approche du match à Anderlecht, l'entraîneur de l'Antwerp Stef Wils a indiqué que l'attaquant Gyrano Kerk sera indisponible pendant un certain temps. Kerk s'était bless...

"Dans trois ans, on rejoue le titre" : le directeur technqiue de ce club de Pro League est ambitieux

"Dans trois ans, on rejoue le titre" : le directeur technqiue de ce club de Pro League est ambitieux

18:20

L'Antwerp espère jouer les trouble-fêtes samedi lors de son déplacement à Anderlecht. Dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, Marc Overmars et Sven Jaecques se sont...

Réponse aux supporters : Olivier Renard et Tim Borguet s'expriment sur la situation de Mats Rits

Réponse aux supporters : Olivier Renard et Tim Borguet s'expriment sur la situation de Mats Rits

16:00

Comme cela avait déjà été annoncé la semaine dernière, le Fan Council du RSC Anderlecht s'est entre-temps réuni. Olivier Renard a notamment dû y donner des explications, en...

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 1-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 21/09 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 21/09 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 21/09 STVV STVV
KV Malines KV Malines 21/09 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved