Suis Charleroi - Zulte Waregem en live sur Walfoot.be à partir de 18:15.
-
Date: 20/09/2025 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 8
🎥 Le Felice Time à son apogée : quand Victor Osimhen renversait Zulte Waregem dans le temps additionnel
🎥 Le Felice Time à son apogée : quand Victor Osimhen renversait Zulte Waregem dans le temps additionnel

Charleroi accueille Zulte Waregem ce soir. Les dernières visites du Essevee au Mambourg ont débouché sur des matchs épiques.

Après deux saisons en D1B, voici Zulte Waregem de retour parmi l'élite. Leur dernier séjour dans le Pays Noir avait été assez traumatisant. En avril 2023, c'est justement la défaite 3-2 chez les Zèbres qui avait précipité leur relégation. Et ce, à l'issue d'un scénario rempli de suspense.

C'est qu'en égalisant à dix minutes de la fin du temps réglementaire, les visiteurs pensaient au moins pouvoir repartir avec le point du partage. Mais Damien Marcq avait fait pencher la balance dans la dernière minute du temps additionnel d'une frappe en pleine lucarne. Le dernier de ses cinq buts en Zèbre était une pure merveille.

3-2, un score traumatique pour Zulte Waregem

En matière de dramaturgie, le Charleroi - Zulte du 21 octobre 2018 (oui, il y a pratiquement sept ans) avait sans doute fait encore plus fort. La première mi-temps avait pourtant été plutôt calme, seulement décantée par un but de Christian Benavente juste avant le repos. Avant un deuxième acte en mode thriller...

Avec Damien Marcq pour réveiller les troupes à la mi-temps et un duo d'attaque Harbaoui - Bedia (un comble pour défier Charleroi), Zulte avait inversé la tendance grâce à un doublé de l'attaquant tunisien. 1-2 à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, avant un nouveau rush mémorable des troupes de Felice Mazzu. C'est un doublé de Victor Osimhen qui avait fait chavirer le Mambourg pour offrir la victoire au Sporting (3-2).

L'année d'avant, le Essevee avait même mené 1-2...jusqu'à la 88e. Mais là aussi, la magie du Felice Time avait fait son oeuvre avec des buts d'Amara Baby et Kaveh Rezaei sur le gong pour la première de ces trois victoires homériques sur le score de 3-2. À l'époque, cela avait même valu à Charleroi de prendre la tête grâce à son 15 sur 15 inaugural. De quoi inspirer Rik De Mil pour signer un 12 sur 12 ce soir ?

Prono Charleroi - Zulte Waregem

Charleroi gagne
Partage
Charleroi Charleroi gagne Partage Zulte Waregem Zulte Waregem gagne
78.74% 14.29% 6.98%
Les plus populaires
2-1
(89x)		 2-0
(65x)		 3-1
(41x)

Comparatif Charleroi - Zulte Waregem

Classement

3
14

Points

12
7

Gagner

3
2

Perdre

1
4

Buts inscrits

11
9

Buts reçus

8
12

Cartes jaunes

14
14

Cartes rouges

1
1

face-à-face remportés

22
13
11
13/07 14:30 Charleroi Charleroi 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
08/04 18:15 Charleroi Charleroi 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/08 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-3 Charleroi Charleroi
29/06 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Charleroi Charleroi
10/04 18:30 Charleroi Charleroi 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/08 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Charleroi Charleroi
10/07 15:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-2 Charleroi Charleroi
07/02 16:00 Charleroi Charleroi 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
13/09 18:15 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 Charleroi Charleroi
08/02 18:00 Charleroi Charleroi 4-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
17/12 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Charleroi Charleroi
19/08 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-1 Charleroi Charleroi
23/12 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-1 Charleroi Charleroi
21/10 20:00 Charleroi Charleroi 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
26/12 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-4 Charleroi Charleroi
26/08 18:00 Charleroi Charleroi 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/05 14:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Charleroi Charleroi
22/04 18:00 Charleroi Charleroi 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
27/01 20:30 Charleroi Charleroi 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
01/10 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Charleroi Charleroi
06/02 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3 Charleroi Charleroi
03/10 18:00 Charleroi Charleroi 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
26/12 14:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-3 Charleroi Charleroi
19/09 20:30 Charleroi Charleroi 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
22/02 20:00 Charleroi Charleroi 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
04/12 20:00 Charleroi Charleroi 0-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
27/10 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Charleroi Charleroi
03/03 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
28/11 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem P2-2 Charleroi Charleroi
31/10 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 Charleroi Charleroi
05/02 20:00 Charleroi Charleroi 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
02/10 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Charleroi Charleroi
28/02 20:30 Charleroi Charleroi 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
26/02 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Charleroi Charleroi
31/10 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Charleroi Charleroi
30/10 19:30 Charleroi Charleroi 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
25/04 20:00 Charleroi Charleroi 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
29/11 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-2 Charleroi Charleroi
19/04 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Charleroi Charleroi
01/12 20:00 Charleroi Charleroi 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
19/05 20:00 Charleroi Charleroi 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
17/12 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
24/04 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Charleroi Charleroi
22/04 20:00 Charleroi Charleroi 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
14/12 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-0 Charleroi Charleroi
25/11 19:30 Charleroi Charleroi 5-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Rik De Mil très mécontent du calendrier : "Ils n'ont pas pensé à la santé des joueurs"

Rik De Mil très mécontent du calendrier : "Ils n'ont pas pensé à la santé des joueurs"

19/09

Charleroi enchaîne : les Zèbres jouent dès ce samedi contre Malines, après un match de milieu de semaine à Genk. Rik De Mil n'est pas ravi.

🎥 Le Felice Time à son apogée : quand Victor Osimhen renversait Zulte Waregem dans le temps additionnel

🎥 Le Felice Time à son apogée : quand Victor Osimhen renversait Zulte Waregem dans le temps additionnel

12:30

Charleroi accueille Zulte Waregem ce soir. Les dernières visites du Essevee au Mambourg ont débouché sur des matchs épiques.

Jupiler Pro League

 Journée 8
La Gantoise La Gantoise 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Louvain OH Louvain 16:00 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 18:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 20:45 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 21/09 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 21/09 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 21/09 STVV STVV
KV Malines KV Malines 21/09 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved