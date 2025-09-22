De retour aux affaires à Charleroi après plus d'un an...et un titre de champion : "Je suis revenu plus mature"

Lorsqu'Aiham Ousou a été exclu samedi, c'est Mehdi Boukamir qui est rentré au jeu. Une belle récompense pour le travail dans l'ombre du garçon.

En début de saison, c'est Amine Boukamir que l'on avait pu voir à l'oeuvre dans l'entrejeu. Contre Zulte Waregem, c'est son frère Mehdi qui a été appelé à la rescousse pour suppléer le capitaine Aiham Ousou. Le défenseur central de 21 ans a notamment profité de la blessure de Massamba Sow pour refaire son apparition sur le terrain, sa troisième sur les trois derniers matchs. Avant cela, ses dernières minutes sous le maillot des Zèbres remontaient à plus d'un an, lors du dernier match des Playdowns. Entretemps, il avait été prêté à Pafos, récente curiosité chypriote de la Ligue des Champions.

Monté sans échauffement

Le contexte était cette fois tout autre : "Ça a été très rapide, le coach n'a pas eu vraiment le temps de beaucoup me parler. Physiquement non plus, ce n'était pas simple de rentrer 'à froid' face à une équipe qui a joué beaucoup de longs ballons, face à un attaquant très costaud. Sur le terrain, tu y vas petit à petit, je crois que j'ai bien su gérer ça", explique-t-il à notre micro.

De fait, le régional de l'étape (il est né à Jemeppe-sur-Sambre) a parfaitement géré la situation, en sortant quelques ballons chauds. Malgré le duel perdu sur le but fatidique, il est à créditer d'une solide prestation, dans un contexte difficile.

"Je me suis bien senti. Quand on rentre dans une équipe bien organisée et qui défend bien, c'est aussi tout de suite plus facile. Tout le monde a envie de jouer, c'est normal, mais je suis quelqu'un de positif, qui regarde toujours ce qu'il y a à faire en plus ou à améliorer pour gagner sa place", explique Boukamir.

Malgré son absence de la feuille de match à plusieurs reprises en ce début de saison, l'international U23 marocain n'a jamais lâché : "Dans ces moments-là, il faut rester positif et travailler comme je l'ai toujours fait. À un moment, l'équipe a toujours besoin de toi, c'était le cas. Il n'a pas été question d'un départ pour moi cet été".

Le prêt à Pafos semble lui avoir fait du bien : "Je suis revenu plus mature : j'ai vécu seul dans un pays étranger. Je dirige aussi plus sur le terrain depuis mon retour : il y avait des joueurs d'expérience qui m'ont appris beaucoup. Il y avait la pression de gagner chaque match".

À Chypre, Mehdi Boukamir a disputé 17 matchs, reléguant de temps à autre sur le banc l'ancien Anderlechtois Derrick Luckassen (élu homme du match lors du premier match de Ligue des Champions contre l'Olympiakos).

Sacré champion de Cyprus League, il n'a toutefois pas pu prendre part au parcours de l'équipe en Conférence League. Pafos s'était hissé jusqu'en huitième de finale, tenant notamment la dragée haute à la Fiorentina : "Comme je suis arrivé en fin de mercato, la liste était déjà constituée, ils ne pouvaient pas me rajouter. Je n'ai pas pu participer à la Coupe d'Europe mais j'accompagnais l'équipe partout, c'était une chouette expérience".