Interview L'exclusion ? Rik De Mil déplore autre chose : "J'ai eu une discussion avec l'arbitre dans son vestiaire"

Scott Crabbé depuis Charleroi
L'exclusion ? Rik De Mil déplore autre chose : "J'ai eu une discussion avec l'arbitre dans son vestiaire"
Photo: © photonews

Charleroi ressort très frustré de sa défaite contre Zulte Waregem. Rik De Mil est revenu sur la rencontre en conférence de presse.

Comme à son habitude, l'entraîneur carolo a tenu à féliciter l'adversaire, avant de livrer son analyse de la rencontre : "On est déçus parce qu'avant le carton rouge, on était très bien dans le match. Pour la troisième fois en six jours, j'ai demandé aux joueurs de jouer notre jeu et c'est ce qu'ils ont fait : on était meilleur que Zulte Waregem. Je ne dis pas qu'on aurait forcément gagné à onze contre onze, mais le match aurait été intéressant, avec deux équipes qui veulent jouer".

"Tout change avec le carton rouge, même si la solidarité et le travail collectif étaient de qualité. On a adapté les choses à la mi-temps, c'est normal d'être plus bas avec la charge physique de la semaine et un homme en moins. Mais on avait quand même encore la mentalité pour aller gagner ce match, avec l'entrée d'un attaquant. Et on se crée une ou deux occasions qui, avec une grande efficacité, auraient même pu nous faire gagner", poursuit De Mil.

Une fin de série frustrante

Le T1 du Sporting est partagé entre deux sentiments : "C'est dommage après une telle semaine de ne pas pouvoir se battre avec les mêmes armes. Mais il faut être plus intelligents, pour ne plus prendre de cartons rouges. J'aurais même préféré que Zulte marque plutôt que d'avoir un homme en moins. Mais quand on voit la semaine, on peut être fier. Ça nous confirme aussi qu'il faut continuer à travailler. Certains sont très très positifs après la victoire à Genk, je reste plus tempéré avec mon groupe, il y a encore du progrès à faire".

Quant à la carte rouge, Rik De Mil tempère. Passé quelques minutes après Mehdi Bayat, il se veut moins catégorique sur l'action : "J'ai eu une conversation avec l'arbitre après le match, dans son vestiaire. C'était une conversation très respectueuse, où j'ai dit mon opinion. En ce qui concerne le carton rouge, je n'ai pas vu la phase sous tous les angles. De ce que j'entends, c'est bien rouge. Mais sur une image, ce n'est pas si clair. Pour moi, le problème n'est pas ce carton rouge, c'est d'arbitrer de la même manière pour les deux équipes.

L'entraîneur carolo a livré le fond de sa pensée : "Si tu brandis une carte jaune pour une certaine situation, ok. Mais alors, fais-le aussi dans l'autre sens. Et ça, je ne trouve pas que ça a été le cas aujourd'hui. Je trouve aussi qu'en tant qu'arbitre, tu te dois d'avoir une certaine intelligence émotionnelle. Ça veut dire qu'il ne faut pas dégainer les cartes jaunes à tout-va. Un arbitre doit parler, communiquer, expliquer que tout le monde doit se calmer. Et l'entraîneur va l'écouter. Voilà ce que je lui ai dit".

"Mais pour le reste, je dois dire qu'on n'a pas perdu à cause de l'arbitre. On a perdu parce que Zulte Waregem a inscrit ce deuxième but", conclut-il, assez lucide. Après cette semaine intense, tant physiquement que sur le plan mental, les Zèbres vont enfin pouvoir un peu se reposer avant de défier Malines dimanche prochain.

0 réaction
