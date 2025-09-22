Réaction Bourreau des Zèbres mais casse-tête récurrent : la situation explosive de Jelle Vossen

Bourreau des Zèbres mais casse-tête récurrent : la situation explosive de Jelle Vossen
Après plus d'un mois sans avoir joué, Jelle Vossen a fait vaciller Charleroi à la fin du temps additionnel. Du haut de ses 36 ans, l'attaquant est toujours bien là.

Malgré ses qualités jamais démenties de buteur, voir Jelle Vossen marquer contre Charleroi n'était pas couru d'avance. C'est qu'avant ce déplacement dans le Pays Noir, l'ancien Diable Rouge n'avait plus joué une minute depuis le 16 août, après avoir pourtant commencé les deux premières journées comme capitaine.

Avec Sven Vandenbroeck, la relation semble tempétueuse depuis plusieurs mois. L'entraîneur du Essevee avait déjà crispé tout le monde en laissant son joueur sur le banc pendant tout le match face aux Francs Borains la saison dernière, alors que tout était prévu pour fêter le 600e match de la carrière du Limbourgeois.

Vossen avait répondu en terminant meilleur buteur de D1, offrant même le titre à Zulte lors du choc contre le RWDM lors de la dernière journée. Mais on l'a vu, tout n'est pas apaisé pour autant. Autour du club, il se chuchote même que le buteur n'attend que le départ de son entraîneur. Il a une nouvelle fois répondu sur le terrain, en faisant basculer la rencontre face à Charleroi dans le temps additionnel.

Jelle Vossen buteur contrarié

Mais sa célébration, qu'on pourrait qualifier de mutine, laisse à penser que les deux hommes auront une bonne discussion. "Je n'ai pas encore eu le temps de lui parler, seulement de le féliciter et de fêter la victoire avec nos supporters", bottait en touche Vandenbroeck en conférence de presse.

L'entraîneur tient à faire redescendre la pression : "Il n'a jamais été question de mettre en doute ses qualités. Son statut et sa carrière parlent pour lui. Et en plus de cela, il a eu le mental pour apporter la réaction adéquate aujourd'hui. J'ai beaucoup d'options en pointe, Jelle pourrait être complémentaire avec Anosike Ementa, cela pourrait être intéressant pour la suite. Il nous offre la victoire, c'est un joueur très important pour nous. Mais tout le monde passe par des hauts et des bas dans une saison. C'est par son travail à l'entraînement qu'il m'a convaincu de le faire monter à la mi-temps. Je ne peux que lui tirer mon chapeau". De là à changer son fusil d'épaule pour passer en 4-4-2 et profiter des espaces créés par le gabarit d'Ementa ? Ce n'est pas sûr pour autant, ses prochaines compositions seront en tout cas très attendues.

