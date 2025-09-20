Bernier omniprésent, Colassin sacrifié : les notes de Charleroi dans un match à deux visages

Charleroi ressort frustré de sa lourde semaine. Les Zèbres se pensaient lancés face à Zulte, retour les prestations individuelles à travers les notes des joueurs.

Delavallée (7) : Rien eu à faire en première mi-temps, bien plus de ballons chauds à négocier dans le deuxième acte. Plusieurs bonnes interventions sur des ballons aériens, pas grand-chose à se reprocher sur les deux buts

Van Den Kerkhof (6,5) : Offensif à souhait en début de match, logiquement plus prudent quand Charleroi s'est retrouvé à dix. A parfois souffert face à la percussion de Joesph Opoku.



Ousou (5) : Son exclusion (qui semble sévère, mais c'est un autre débat) pour une faute comme dernièr homme a conditionné la physionomie de la rencontre. Appelé à le remplacer, Mehdi Boukamir s'en est bien tiré, avec un positionnement souvent très adéquat. Toutefois devancé par Ementa sur le but fatidique.

Keita (5) : Sans l'expérience de son capitaine, le Malien a connu quelques petits trous d'air à la relance ou dans ses anticipations, même si certaines de ses récupérations hautes ont fait du bien à l'équipe.

Nzita (6,5) : Assez présent sur son flanc, aurait été crédité d'un assist si le but de Scheidler n'avait pas été annulé pour une faute de main. Changé par Rik De Mil dès la 55e pour muscler la défense.

Titraoui (7) : Dès le début, le plan de Charleroi était d'élargir le jeu au maximum pour créer des brèches dans la défense de Zulte Waregem. Titraoui en a été la plus belle illustration avec de nombreux changements d'aile. Dans un registre plus défensif en deuxième mi-temps vu l'évolution de la rencontre

Camara (7,5): Une belle incursion sur la gauche pour donner l'assist sur l'ouverture du score, très présent ensuite pour permettre à Charleroi de prendre le dessus dans l'entrejeu. S'est battu pour deux à partir de l'exclusion d'Ousou.

Pflücke (7,5) : Alors que le jeu penchait souvent du côté de Bernier, Pflücke se faisait sagement oublier côté opposé. Son intelligence de jeu lui a permis de surgir dans l'espace au bon moment, comme sur l'ouverture du score carolo. À sa sortie à la 55e sous les applaudissements du Mambourg, le Sporting menait encore.

Colassin (5): Ce match devait être une belle opportunité pour lui de se montrer en l'absence de Romsaas. Mais l'exclusion d'Ousou a précipité son changement en milieu de première mi-temps. Très discret jusque-là.

Bernier (8): changé de flanc suite au forfait de Parfait Guiagon, le Dinantais ne s'est pas montré déstabilisé, en enchaînant les rushs sur la gauche. Même lorsque Zulte s'est retrouvé avec un homme de plus, ses prises de balle ont permis à l'équipe de remonter.

Scheidler (7,5): un match de guerrier avec une quantité de duels gagnés mais aussi beaucoup de déviations très juste pour apporter du liant au secteur offensif. Il ne lui manquait qu'un but, qui lui aurait été accordé avec un meilleur contrôle.