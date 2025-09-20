Mehdi Bayat hors de lui après la défaite de Charleroi: "Il faut arrêter les conneries"

Charleroi a vécu un match très cruel contre Zulte Waregem. Mehdi Bayat était remonté sur l'arbitrage et les décisions du VAR d'intervenir ou non.

Pour Charleroi, tout a basculé avec l'exclusion d'Aiham Ousou. A onze contre onze, les Zèbres étaient au-dessus du Zulte Waregem. Mais sans leur capitaine pendant plus d'une heure, le Sporting a fini par plier (1-2). Mehdi Bayat s'est présenté très remonté en zone mixte.

"Je suis fier de cette équipe. Elle fait pour gagner les matchs, même à dix, quitte à les perdre. Ce soir c'est le cas, mais à l'issue d'une grande injustice. Il faut le dire", a-t-il commencé à notre micro, se sentant floué par le déroulement de la partie.

"Nous sommes sous-mediatisés, nos images ne sont pas suffisamment montrées, elles ne font pas assez de bruit. Mais il faut faire sortir certaines vérités. Parce qu'à onze contre onze, il n'y avait pas match. Charleroi dominait, montrait un football très agréable. Malheureusement, il y a des décisions qui changent le match. Et je n'aime pas ça. Ce n'est pas juste, c'est frustrant", explique Bayat.

Le VAR au centre des débats

Juste avant cette carte rouge qui n'en est pas une selon moi - Ousou touche le ballon - il y a une main dans le rectangle de Zulte Waregem. Elle est flagrante. Il faut arrêter les conneries. Moi, sur mon petit téléphone, je la vois bien. Alors, j'imagine que la vidéo l'a vue en plus grand encore. Et là, le VAR n'est pas là, on ne sait pas où il est. Non seulement on obtient pas ce penalty, mais on a un exclu. Chaque semaine, il y a des histoires similaires, et pas que chez nous. On n'en peut plus.

Je ne suis pas le dirigeant qui vient pleurer chaque semaine sur l'arbitrage depuis des années. Mais là, le vase est plein, il faut rétablir certaines vérités. Dans mon secteur d'activité, quand tu fais les choses bien, tu mérites une augmentation. Mais quand ce n'est pas le cas, tu peux être pénalisé. Commence à être bon avant de réclamer de l'argent, à se plaindre d'être mal payé.

Je suis pour le VAR, mais il faut l'utiliser correctement. Oui, ça permet d'améliorer certains cas, mais si l'être humain qui est derrière n'analyse pas correctement, ça ne sert à rien. On a beau dire que ça corrige plus de phases que cela ne créé de problèmes, à notre niveau, il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut en prendre conscience. Pour le bien du football belge.