Scott Crabbé depuis Charleroi
85
Scheidler sort de sa boîte
Le Français rentre dans le jeu et frappe, son ballon est puissant mais trop central
84
Centre dangereux de Vossen
Personne ne parvient à dévier
82
|
Delavallée s'interpose
Sogolo voit sa frappe détournée en corner
82
Frappe de Blum
Le ballon passe au-dessus
80
Charleroi met le nez à la fenêtre
Corner dangereux, le gardien ne sait plus où est le ballon mais le Sporting ne parvient pas à en profiter
78
Yacine Titraoui
Yassine Khalifi
78
Le rythme redescend
Après avoir poussé tant et plus pour égaliser, Zulte cherche son second souffle. De son côté, Charleroi est toujours réduit à dix
73
Carte jaune pour Kevin Van Den Kerkhof
69
|
Occasion pour le Sporting
A l'issue d'une phase arrêtée, le ballon est redonné dans le boxe, Keita reprend à côté, il est de toute manière signalé hors-jeu
68
Coup franc carolo
Grand pont de Gaudin sur le côté gauche, la défense de Zulte l'accroche mais le coup franc ne donne rien
67
Carte jaune pour Jakob Kiilerich
63
|
Zulte égalise !
Cela pendait au nez des Carolos. Le Sporting subit et encaisse le but de l'égalisation en laissant Opoku trop seul. La frappe de ce dernier au petit rectangle est hors de portée de Delavallée, 1-1 !
62
|
Yannick Cappelle
Emran Soglo
62
|
Wilguens Paugain
Benoit Nyssen
62
|
But de Joseph Opoku
62
|
Carte jaune pour Cheick Keita
60
|
Zulte revient à l'attaque
Keita passe devant Vossen et concède le corner
60
Corner carolo
Le ballon file au troisième poteau
56
|
Scheidler tente du milieu de terrain
Il avait vu le gardien adverse avancé, mais son ballon passe assez loin à côté
55
|
Mardochee Nzita
Jules Gaudin
55
|
Patrick Pflücke
Lewin Blum
55
|
La réaction de Rik De Mil
Deux changements assez précoces pour répondre aux assauts des visiteurs
54
|
Frappe de Scheidler
Le ballon passe au-dessus du but
52
|
Zulte Waregem pousse
Le Essevee enchaîne les corners et les situations dangereuses
50
|
Grosse occasion pour Zulte
Sur un centre renvoyé par la défense carolo, Claes est trop seul dans le rectangle, il reprend juste à côté !
48
|
Bernier provoque un corner
Même changé de flanc, le Dinantais réalise un grand match
46
|
Tochukvu Nnadi
Jelle Vossen
|
46
|
Stavros Gavriel
Marley Ake
|
46
|
Le match reprend
Zulte joue désormais avec deux attaquants
|
Mi-temps
45+5
|
Méchante chute pour Tanghe
Le défenseur de Zulte s'est mal réceptionné, les soigneurs interviennent pour le soigner pendant la pause
45+3
|
Charleroi l'a échappé belle
Ballon chaud dans le rectangle, Delavallée sort mais Keita dégage le ballon devant lui, le cuir rebondit sur un joueur de Zulte, il faut un pied carolo sur la ligne pour éviter l'égalisation
45+1
|
Corner carolo
Le ballon de Pflücke est vicieux mais ne donne rien
44
|
Il y aura 4 minutes de temps additionnel.
44
|
Zulte cherche encore le cadre
Six envois, pas encore un seul cadré. Côté carolo, il n'a fallu qu'un envoi cadré (sur deux tirs au total) pour marquer
41
|
Les soigneurs pour Nzita
Le back gauche carolo s'est solidement fait bouger par Ementa
40
|
Corner pour Zulte
Boukamir est encore sur la trajectoire du ballon d'Opoku
38
|
Keita en costaud
Opoku venait de mystifier son monde mais Keita l'empêche de se présenter face à Delavallée
|
37
|
Frappe de Claes
Belle combinaison avec Opoku qui aboutit sur un tir dévié en corner
34
|
Gavriel contré
Perte de balle de Pflücke, Ementa décale Gavriel dans le rectangle, la frappe enroulée part bien mais Boukamir est sur la trajectoire
33
|
Boukamir du bout du pied
La passe de Keita n'était pas assez appuyée, Ementa n'est pas passé loin d'en profiter
31
|
Dommage pour Colassin
Vu le forfait de Romsaas, cette rencontre était une belle occasion de s'illustrer, il n'en sera rien suite au changement de Mil en réaction à l'exclusion
28
|
Le coup franc de Zulte dévié
Consécutif à la faute d'Ousou aux abords du rectangle, il voit la frappe d'Erenbjerg être détournée en corner par le mur
27
|
Antoine Colassin
Mehdi Boukamir
26
|
Charleroi à dix !
Stuperu au Mambourg, sur une perte de balle dans l'entrejeu, Ousou revient sur Ementa en profondeur mais commet la faute, il est exclut en tant que dernier homme, mais si Keita n'était pas loin
24
|
Carte rouge pour Aiham Ousou
24
|
Centre d'Nzita
Le gardien de Zulte s'impose face à Scheidler
|
|
Charleroi coulisse
Le Essevee reprend un peu plus le contrôle du ballon, sans se montrer dangereux pour l'instant
|
18
|
Coup franc pour Zulte
Ementa fait parler sa taille mais ne cadre pas
16
|
Cette fois, c'est validé, Charleroi est devant !
Bernier provoque sur la gauche, il cède à Camara dont le centre trouve Pflücke au second poteau, sa tête décroisée est parfaite, 1-0 pour Charleroi
15
|
But de Patrick Pflücke (Etienne Camara)
13
|
Scheidler encore proche de l'ouverture du score
Coup franc sur la gauche, le Français passe devant au premier poteau mais pique trop sa tête. Il est de toute manière signalé hors-jeu
11
|
But annulé pour Charleroi
Centre d'Nzita au second poteau, Scheidler contrôle et conclut mais son but est rapidement annulé pour une faute de main, toujours 0-0
8
|
Séquence de possession pour Zulte
Charleroi est bien positionné
5
|
Centre-tir d'Opoku
Van Den Kerkhof est mis dans le vent, Opoku fixe et enroule du droit, son centre-tir file à côté
4
|
Centre de Van Den Kerkhof
La défense de Zulte se dégage devant Scheidler
2
|
Long ballon vers Van Den Kerkhof
Le gardien adverse anticipe bien
1
|
Premier coup franc pour Zulte
Pas de danger pour Charleroi, l'arbitre siffle une faute offensive
1
|
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
|
Charleroi - Zulte Waregem: 0-0
18:10
|
Les joueurs montent sur le terrain
Le Mambourg n'est pas comble mais réserve un bel accueil aux 22 acteurs
18:09
|
Le quatre à la suite pour les Zèbres ?
Charleroi n'a plus enchaîné quatre victoires depuis les Playdowns d'il y a un an et demi, les débuts de l'ère De Mil
17:48
|
Guiagon et Romsaas absents
Le staff médical a tout essayé mais les deux hommes ne sont pas sur la feuille. Colassin et Pflücke les remplaçent dans le onze
Charleroi:
Martin Delavallee
- Mardochee Nzita
- Cheick Keita
- Aiham Ousou
- Kevin Van Den Kerkhof
- Etienne Camara
- Yacine Titraoui
- Antoine Bernier
- Antoine Colassin
- Patrick Pflücke
- Aurélien Scheidler
Banc:
Filip Szymczak
- Jules Gaudin
- Lewin Blum
- Raymond Asante
- Mohamed Kone
- Mehdi Boukamir
- Yassine Khalifi
- Quentin Benaets
- Amine Boukamir
Zulte Waregem:
Brent Gabriel
- Yannick Cappelle
- Jakob Kiilerich
- Anton Tanghe
- Wilguens Paugain
- Thomas Claes
- Tochukvu Nnadi
- Joseph Opoku
- Jeppe Erenbjerg
- Stavros Gavriel
- Anosike Ementa
Banc:
Louis Bostyn
- Enrique Lofolomo
- Jelle Vossen
- Emran Soglo
- Benoit Nyssen
- Tobias Hedl
- Lukas Willen
- Serxho Ujka
- Marley Ake
17:31
|
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Mambourg pour ce match entre Charleroi et Zulte Waregem