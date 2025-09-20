Date: 20/09/2025 18:15
Charleroi accueille Zulte Waregem en ce début de soirée. Le Sporting peut enchaîner une quatrième victoire de rang.

Temps   86' 15" 
Scott Crabbé depuis Charleroi
85
 Scheidler sort de sa boîte
Le Français rentre dans le jeu et frappe, son ballon est puissant mais trop central
84
 Centre dangereux de Vossen
Personne ne parvient à dévier
82
 Delavallée s'interpose
Sogolo voit sa frappe détournée en corner
82
 Frappe de Blum
Le ballon passe au-dessus
80
 Charleroi met le nez à la fenêtre
Corner dangereux, le gardien ne sait plus où est le ballon mais le Sporting ne parvient pas à en profiter
78
 remplacé Yacine Titraoui
remplaçant Yassine Khalifi
78
 Le rythme redescend
Après avoir poussé tant et plus pour égaliser, Zulte cherche son second souffle. De son côté, Charleroi est toujours réduit à dix
73
  Carte jaune pour Kevin Van Den Kerkhof
69
 Occasion pour le Sporting
A l'issue d'une phase arrêtée, le ballon est redonné dans le boxe, Keita reprend à côté, il est de toute manière signalé hors-jeu
68
 Coup franc carolo
Grand pont de Gaudin sur le côté gauche, la défense de Zulte l'accroche mais le coup franc ne donne rien
67
  Carte jaune pour Jakob Kiilerich
63
 Zulte égalise !
Cela pendait au nez des Carolos. Le Sporting subit et encaisse le but de l'égalisation en laissant Opoku trop seul. La frappe de ce dernier au petit rectangle est hors de portée de Delavallée, 1-1 !
62
 remplacé Yannick Cappelle
remplaçant Emran Soglo
62
 remplacé Wilguens Paugain
remplaçant Benoit Nyssen
62

But 		But de Joseph Opoku
62
  Carte jaune pour Cheick Keita
60
 Zulte revient à l'attaque
Keita passe devant Vossen et concède le corner
60
 Corner carolo
Le ballon file au troisième poteau
56
 Scheidler tente du milieu de terrain
Il avait vu le gardien adverse avancé, mais son ballon passe assez loin à côté
55
 remplacé Mardochee Nzita
remplaçant Jules Gaudin
55
 remplacé Patrick Pflücke
remplaçant Lewin Blum
55
 La réaction de Rik De Mil
Deux changements assez précoces pour répondre aux assauts des visiteurs
54
 Frappe de Scheidler
Le ballon passe au-dessus du but
52
 Zulte Waregem pousse
Le Essevee enchaîne les corners et les situations dangereuses
50
 Grosse occasion pour Zulte
Sur un centre renvoyé par la défense carolo, Claes est trop seul dans le rectangle, il reprend juste à côté !
48
 Bernier provoque un corner
Même changé de flanc, le Dinantais réalise un grand match
46
 remplacé Tochukvu Nnadi
remplaçant Jelle Vossen
46
 remplacé Stavros Gavriel
remplaçant Marley Ake
46
 Le match reprend
Zulte joue désormais avec deux attaquants


Arbitre 		Mi-temps


45+5
 Méchante chute pour Tanghe
Le défenseur de Zulte s'est mal réceptionné, les soigneurs interviennent pour le soigner pendant la pause
45+3
 Charleroi l'a échappé belle
Ballon chaud dans le rectangle, Delavallée sort mais Keita dégage le ballon devant lui, le cuir rebondit sur un joueur de Zulte, il faut un pied carolo sur la ligne pour éviter l'égalisation
45+1
 Corner carolo
Le ballon de Pflücke est vicieux mais ne donne rien
44
 Il y aura 4 minutes de temps additionnel.
44
 Zulte cherche encore le cadre
Six envois, pas encore un seul cadré. Côté carolo, il n'a fallu qu'un envoi cadré (sur deux tirs au total) pour marquer
41
 Les soigneurs pour Nzita
Le back gauche carolo s'est solidement fait bouger par Ementa
40
 Corner pour Zulte
Boukamir est encore sur la trajectoire du ballon d'Opoku
38
 Keita en costaud
Opoku venait de mystifier son monde mais Keita l'empêche de se présenter face à Delavallée
37
 Frappe de Claes
Belle combinaison avec Opoku qui aboutit sur un tir dévié en corner
34
 Gavriel contré
Perte de balle de Pflücke, Ementa décale Gavriel dans le rectangle, la frappe enroulée part bien mais Boukamir est sur la trajectoire
33
 Boukamir du bout du pied
La passe de Keita n'était pas assez appuyée, Ementa n'est pas passé loin d'en profiter
31
 Dommage pour Colassin
Vu le forfait de Romsaas, cette rencontre était une belle occasion de s'illustrer, il n'en sera rien suite au changement de Mil en réaction à l'exclusion
28
 Le coup franc de Zulte dévié
Consécutif à la faute d'Ousou aux abords du rectangle, il voit la frappe d'Erenbjerg être détournée en corner par le mur
27
 remplacé Antoine Colassin
remplaçant Mehdi Boukamir
26
 Charleroi à dix !
Stuperu au Mambourg, sur une perte de balle dans l'entrejeu, Ousou revient sur Ementa en profondeur mais commet la faute, il est exclut en tant que dernier homme, mais si Keita n'était pas loin
24
  Carte rouge pour Aiham Ousou
24
 Centre d'Nzita
Le gardien de Zulte s'impose face à Scheidler
21
 Charleroi coulisse
Le Essevee reprend un peu plus le contrôle du ballon, sans se montrer dangereux pour l'instant
18
 Coup franc pour Zulte
Ementa fait parler sa taille mais ne cadre pas
16
 Cette fois, c'est validé, Charleroi est devant !
Bernier provoque sur la gauche, il cède à Camara dont le centre trouve Pflücke au second poteau, sa tête décroisée est parfaite, 1-0 pour Charleroi
15

But 		But de Patrick Pflücke (Etienne Camara)
13
 Scheidler encore proche de l'ouverture du score
Coup franc sur la gauche, le Français passe devant au premier poteau mais pique trop sa tête. Il est de toute manière signalé hors-jeu
11
 But annulé pour Charleroi
Centre d'Nzita au second poteau, Scheidler contrôle et conclut mais son but est rapidement annulé pour une faute de main, toujours 0-0
8
 Séquence de possession pour Zulte
Charleroi est bien positionné
5
 Centre-tir d'Opoku
Van Den Kerkhof est mis dans le vent, Opoku fixe et enroule du droit, son centre-tir file à côté
4
 Centre de Van Den Kerkhof
La défense de Zulte se dégage devant Scheidler
2
 Long ballon vers Van Den Kerkhof
Le gardien adverse anticipe bien
1
 Premier coup franc pour Zulte
Pas de danger pour Charleroi, l'arbitre siffle une faute offensive
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Charleroi - Zulte Waregem: 0-0
18:10
 Les joueurs montent sur le terrain
Le Mambourg n'est pas comble mais réserve un bel accueil aux 22 acteurs
18:09
 Le quatre à la suite pour les Zèbres ?
Charleroi n'a plus enchaîné quatre victoires depuis les Playdowns d'il y a un an et demi, les débuts de l'ère De Mil
17:48
 Guiagon et Romsaas absents
Le staff médical a tout essayé mais les deux hommes ne sont pas sur la feuille. Colassin et Pflücke les remplaçent dans le onze
Charleroi (Charleroi - Zulte Waregem)
Charleroi: Martin Delavallee - Mardochee Nzita - Cheick Keita - Aiham Ousou - Kevin Van Den Kerkhof - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Antoine Bernier - Antoine Colassin - Patrick Pflücke - Aurélien Scheidler
Banc: Filip Szymczak - Jules Gaudin - Lewin Blum - Raymond Asante - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Quentin Benaets - Amine Boukamir

Zulte Waregem (Charleroi - Zulte Waregem)
Zulte Waregem: Brent Gabriel - Yannick Cappelle - Jakob Kiilerich - Anton Tanghe - Wilguens Paugain - Thomas Claes - Tochukvu Nnadi - Joseph Opoku - Jeppe Erenbjerg - Stavros Gavriel - Anosike Ementa
Banc: Louis Bostyn - Enrique Lofolomo - Jelle Vossen - Emran Soglo - Benoit Nyssen - Tobias Hedl - Lukas Willen - Serxho Ujka - Marley Ake
17:31
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Mambourg pour ce match entre Charleroi et Zulte Waregem
Charleroi Charleroi
https://www.walfoot.be/news/2025-09-20/-le-felice-time-a-son-apogee--quand-victor-osimhen-renversait-zulte-waregem-dans-le-temps-additionnel?1153850
🎥 Le Felice Time à son apogée : quand Victor Osimhen renversait Zulte Waregem dans le temps additionnel
🎥 Le Felice Time à son apogée : quand Victor Osimhen renversait Zulte Waregem dans le temps additionnel

Charleroi accueille Zulte Waregem ce soir. Les dernières visites du Essevee au Mambourg ont débouché sur des matchs épiques.

Après deux saisons en D1B, voici Zulte Waregem de retour parmi l'élite. Leur dernier séjour dans le Pays Noir avait été assez traumatisant. En avril 2023, c'est justement la défaite 3-2 chez les Zèbres qui avait précipité leur relégation. Et ce, à l'issue d'un scénario rempli de suspense.

C'est qu'en égalisant à dix minutes de la fin du temps réglementaire, les visiteurs pensaient au moins pouvoir repartir avec le point du partage. Mais Damien Marcq avait fait pencher la balance dans la dernière minute du temps additionnel d'une frappe en pleine lucarne. Le dernier de ses cinq buts en Zèbre était une pure merveille.

3-2, un score traumatique pour Zulte Waregem

En matière de dramaturgie, le Charleroi - Zulte du 21 octobre 2018 (oui, il y a pratiquement sept ans) avait sans doute fait encore plus fort. La première mi-temps avait pourtant été plutôt calme, seulement décantée par un but de Christian Benavente juste avant le repos. Avant un deuxième acte en mode thriller...

Avec Damien Marcq pour réveiller les troupes à la mi-temps et un duo d'attaque Harbaoui - Bedia (un comble pour défier Charleroi), Zulte avait inversé la tendance grâce à un doublé de l'attaquant tunisien. 1-2 à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, avant un nouveau rush mémorable des troupes de Felice Mazzu. C'est un doublé de Victor Osimhen qui avait fait chavirer le Mambourg pour offrir la victoire au Sporting (3-2).

L'année d'avant, le Essevee avait même mené 1-2...jusqu'à la 88e. Mais là aussi, la magie du Felice Time avait fait son oeuvre avec des buts d'Amara Baby et Kaveh Rezaei sur le gong pour la première de ces trois victoires homériques sur le score de 3-2. À l'époque, cela avait même valu à Charleroi de prendre la tête grâce à son 15 sur 15 inaugural. De quoi inspirer Rik De Mil pour signer un 12 sur 12 ce soir ?

Rik De Mil très mécontent du calendrier : "Ils n'ont pas pensé à la santé des joueurs"

Rik De Mil très mécontent du calendrier : "Ils n'ont pas pensé à la santé des joueurs"

19/09

Charleroi enchaîne : les Zèbres jouent dès ce samedi contre Malines, après un match de milieu de semaine à Genk. Rik De Mil n'est pas ravi.

