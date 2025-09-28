Un Malines cynique plombe un Charleroi peu inspiré... et fait chuter Anderlecht du podium

Florent Malice
Florent Malice depuis le Mambourg
Charleroi voulait immédiatement réagir après sa défaite contre Zulte Waregem, mais a une fois de plus été défait à domicile. Les Zèbres voient Malines filer au classement et même grimper sur le podium.

Charleroi avait un joli coup à jouer au vu des résultats de ses concurrents dans la course au top 6 (pour peu que les Zèbres se considèrent comme tels) ce week-end, mais n'est pas parvenu à en profiter face au KV Malines (0-2).

Déjà privé de Guiagon toujours blessé, Rik De Mil déplorait avant le coup d'envoi le forfait de Yacine Titraoui, remplacé au pied levé par Amine Boukamir. Cela n'empêchait pas le Sporting Charleroi de prendre le jeu à son compte. Pour autant, Pflücke comme Bernier ont tendance à choisir la solution la plus compliquée et n'inquiètent pas Miras.

Lire aussi… Sans Guiagon, c'est une chose, mais sans Guiagon et Titraoui, Charleroi aura du mal

L'entrejeu, de son côté, manque de poids et le jeune Boukamir perd pied. Servais allume la première timide mèche (22e), Pflücke répond sur une bonne déviation de Scheidler (29e). Mais sur un long ballon mal géré par Keita, la première grosse occasion est signée Lauberbach, qui force Delavallée à se détendre (32e).

Cinq minutes fatales pour Charleroi 

Charleroi, mieux dans le match et meilleur techniquement, n'amène aucun danger et une approximation défensive de Boukamir va coûter cher, permettant à Myron Van Brederode, jeune talent néerlandais arrivé en fin de mercato, d'inscrire son premier but en Belgique d'une frappe poteau rentrant (36e, 0-1). 

Charleroi tente de réagir directement mais est foudroyé sur une grosse absence défensive, Van Brederode se faisant passeur plein axe pour Lion Lauberbach (0-2, 41e). Seul Jakob Napoleon Romsaas alertera vraiment Nacho Miras, d'une frappe vicieuse que le portier espagnol envoie en corner (43e), mais les Zèbres rentrent aux vestiaires menés de deux buts.

De Mil réagit à la pause et fait presque un mea culpa en sortant Boukamir et Gaudin, titulaires surprise (même si ce dernier l'était suite au forfait de Titraoui), pour Nzita et Szymczak. De peu inspirés, les Carolos passeront à peu chanceux quand un penalty obtenu sur une frappe de Romsaas sera annulé après consultation des images - Konaté avait bien les mains dans le dos (61e).

Avant cela, Pflücke avait encore trop tergiversé (54e), manquant clairement de l'inspiration des dernières semaines. Il est cependant l'un des seuls Zèbres dangereux en seconde période, alertant Miras d'une frappe lointaine (81e) au beau milieu d'un certain marasme. Un marasme qui persistera jusqu'au coup de sifflet final, et qui permet à Malines, sans faire de bruit, de grimper... sur le podium, en détrônant Anderlecht. 

