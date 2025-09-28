Rik De Mil recadre un peu les ambitions : "Nous nous battrons... pour les Playoffs 2"

Charleroi a subi un sacré coup d'arrêt ces dernières semaines, et a désormais un programme dantesque. De quoi refroidir ceux qui rêvaient de top 6, du moins Rik De Mil l'espère.

Après une superbe série qui laissait tout le monde espérer au Mambourg, deux défaites consécutives à domicile ont calmé les ardeurs des optimistes. Charleroi est désormais hors du top 6, et fait face à deux déplacements très difficiles à Gand et à l'Union.

Malgré une rencontre frustrante face à un Malines très efficace, Rik De Mil ne cherchait pas d'excuses ni de faux-semblants. "Nous avons bien commencé et été dominants mais la vérité est que malgré cette domination, nous ne nous sommes pas créés de grosses occasions", regrettait-il.



Charleroi, pas candidat aux Playoffs ?

"Nous avions le contrôle du match, mais les statistiques disent tout aujourd'hui : 62% de possessions, 13 tirs mais un expected goals d'environ 0,44", ajoute De Mil avec lucidité. "Ca veut dire que même si tu essaies et que tu domines, tu n'es pas efficace".

Pourtant, en seconde période, Charleroi a mis les joueurs offensifs nécessaires sur le terrain. "Nous avons essayé, mais le fait est que je n'ai pas senti de vrai danger dans le dernier tiers pour faire douter Malines. Si tu mets ce petit but, c'est différent, le match peut changer, mais ils ont bien défendu et nos gestes n'étaient pas assez précis".

Ce qui pousse Rik De Mil à un constat clair : "Ce résultat va en faire retomber beaucoup les pieds sur terre, et ce n'est pas une mauvaise chose. La réalité, c'est que nous allons nous battre... pour les Playoffs 2, et que ce sera le cas toute l'année", prévient-il. "Le club a fait le choix de la jeunesse, et cela implique des hauts et des bas. C'est inutile d'être euphorique quand ça va bien et trop négatif quand ça va mal".