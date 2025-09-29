Un jeune talent que Charleroi veut sortir de sa coquille : "Il est très timide et on y travaille"

Surprise au coup d'envoi de Charleroi-Malines : Yacine Titraoui, blessé, a dû déclarer forfait. Il était remplacé par Amine Boukamir, et ça ne s'est pas passé pour le mieux.

Deuxième titularisation cette saison pour Amine Boukamir, et quelle pression sur ses épaules : le gamin de 18 ans devait remplacer Yacine Titraoui, vrai patron de l'entrejeu carolo. Sans grande surprise, il n'y est pas totalement parvenu. Etienne Camara paraissait parfois un peu seul au milieu, même si le Français défendra son équipier en assurant qu'il n'avait pas ressenti les choses de cette façon.

Néanmoins, Boukamir était sorti à la mi-temps par Rik De Mil, qui tenait cependant à relativiser et à monter au créneau pour son jeune joueur. "Bien sûr, Boukamir n'est pas encore Titraoui, mais c'est normal", pointe le coach carolo. "Avec les jeunes, tu dois être patient. Il a acquis de l'expérience avec ce match".

Amine Boukamir va réussir, De Mil en est persuadé

De Mil insiste ensuite : "Nous n'avons pas perdu à cause d'Amine Boukamir ce dimanche. C'est toute l'équipe qui aurait dû être plus lucide dans les deux rectangles. Mais ce n'était bien sûr pas un cadeau de le faire jouer dans ce contexte".

Pour le coach des Zèbres, aucun doute, cependant : les qualités sont présentes chez Boukamir. "Je travaille tous les jours avec lui et je sais qu'il va y arriver. Parfois, avec les jeunes, on veut que ça aille trop vite". Rik De Mil reconnaît cependant que la personnalité de son "Zébrion" implique plus de travail.

"Amine est quelqu'un de très timide. C'est là qu'on a beaucoup de travail avec lui. Que ce soit à l'entraînement où en match, ça se voit, il est timide", concède l'entraîneur carolo. "Et avec ce genre de joueur, tu as donc plus de travail sur ce plan. Mais je n'ai aucun doute concernant le fait qu'il va réussir".