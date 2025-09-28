Sans Guiagon, c'est une chose, mais sans Guiagon et Titraoui, Charleroi aura du mal

Déjà privé de Parfait Guiagon depuis deux matchs, Rik De Mil a déploré juste avant le coup d'envoi le forfait de Yacine Titraoui. Un coup dur, peut-être celui de trop pour rivaliser ce dimanche.

Contre le KV Malines, après une défaite frustrante en infériorité numérique contre Zulte Waregem, le Sporting Charleroi avait un objectif : prouver qu'il pouvait l'emporter sans son "facteur X", Parfait Guiagon. L'Ivoirien n'est pas encore remis de sa blessure aux ischios, et manquait donc son deuxième match d'affilée.

Un deuxième qu'on espérera certainement rester second, à Charleroi, car sans lui, le bilan est de deux défaites. "Bien sûr que Charleroi peut gagner sans Parfait Guiagon. Aucun joueur n'est irremplaçable, il y a assez de talent pour créer du danger sans lui", affirmait Martin Delavallée à ce sujet.



Lire aussi… LIVE : Charleroi se dirige clairement vers une défaite (0-2)

Etienne Camara, lui, le reconnaissait : "C'est pas facile sans lui, évidemment, car c'est un joueur important, comme Yacine Titraoui", déclare le milieu de terrain. "Mais on est un groupe, un collectif, et il faut qu'on puisse gérer ce genre de situation".

Perdre Titraoui juste avant le coup d'envoi était le coup dur de trop pour ce Charleroi, qui n'avait plus l'étincelle nécessaire. Et Rik De Mil prévenait déjà en conférence de presse : l'Algérien serait peut-être encore absent à Gand, vendredi.

"La magie, ça n'existe pas. La réalité est qu'aujourd'hui, il nous manquait Parfait et Yacine, et ça n'est pas rien, surtout si tu ajoutes à ça les 6 titulaires partis cet été", concluait De Mil. "Tu dois montrer collectivement que tu veux le faire, et ça, on l'a fait. Mais la qualité était insuffisante pour y parvenir". Un constat implacable, et qui sera difficile à contourner d'ici à vendredi.