Vingt bonnes minutes, puis "un non-match" du Kavé contre le Standard

Wouter Vrancken est déçu de voir la belle série de victoire s'arrêter, mais encore plus de la manière dont elle s'est brutalement arrêtée, mercredi soir, contre le Standard.

Si le bateau malinois a surtout pris l'eau en seconde période, le Kavé avait plutôt bien entamé la partie. "Je trouve qu'on a entamé la partie par le bon bout", estime Wouter Vrancken. "On s'est créé quelques situations intéressantes dans les 25 minutes. Quand tu joues contre une bonne équipe, tu ne dois pas t'attendre à recevoir occasion sur occasion", ajoute-t-il.

Mais le but de Noe Dussenne a totalement changé la physionomie de la rencontre. "On concède un coup-franc sur une faute stupide, on est complètement absent au marquage et, après ça, c'était un non-match", regrette le coach malinois.

Et le Standard a enfoncé le clou après la pause. "J'espérais qu'on revienne des vestiaires avec une autre mentalité, mais après le 0-2, le match était fini. Vraiment dommage que notre série s'arrête sur un tel non-match", peste encore Wouter Vrancken, qui attendra une réaction de ses joueurs, samedi, contre Eupen.