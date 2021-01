Un but (enfin!) et une victoire: la soirée parfaite du capitaine Samuel Bastien

Brassard vissé autour du bras, Samuel Bastien a retrouvé le chemin des filets après une longue période d'attente en championnat. Mais c'est surtout les trois points et la prestation collective que le médian du Standard tient à mettre en avant.

Samuel Bastien n'avait plus inscrit le moindre but en Pro League depuis le 27 août dernier, il a profité d'une action collective rondement menée et d'un caviar de Michel-Ange Balikwisha pour mettre fin à une longue période de disette.

Et on l'a vu exprimer toute sa rage de vaincre, quand le ballon entré dans le but de Yannick Thoelen. "C'est clair que ça fait du bien de retrouver le chemin des filets après aussi longtemps", se réjouit-il.

Travailler, parce qu'on n'est pas à notre place.

Mais bien au-delà de sa satisfaction personnelle, le médian liégeois est surtout heureux de la prestation collective et du résultat final. "L'objectif, c'était de gagner. On voulait continuer sur notre lancée et on en veut encore plus."

Avec cette troisième victoire consécutive, les Rouches sont tout à fait relancés dans la course aux playoffs 1, mais c'est loin d'être fini. Samuel Bastien insiste: "Ce neuf sur neuf nous fait du bien, mais on doit continuer à travailler parce qu'on est conscient qu'on n'est pas à la place où on doit être." Le message est clair: les Rouches veulent enchaîner, dès dimanche, contre Charleroi.