🎥 Le superbe but, "sans réfléchir", qui a mis le Standard sur orbite

Le Standard a infligé une solide claque à des Malinois pourtant en pleine confiance. Mais il a fallu un but de Noe Dussenne pour lancer des Rouches, hésitants en début de rencontre.

Auteur d'un excellent match, Noe Dussenne a aussi profité du déplacement derrière les Casernes pour soigner ses statistiques et inscrire son troisième but de la saison.

D'une reprise de volée limpide et puissante. "Le centre de Nicolas Gavory est parfait, je fais le bon mouvement et le ballon arrive dans mes pieds. Ensuite je ne réfléchis pas, je frappe et ça file dans la lucarne", raconte-t-il.

"Le premier but nous a libérés"

Et si c'est un très joli but, c'est aussi un but important, qui a permis au Standard de véritablement rentrer dans sa rencontre, après une entame de match délicate. "Le but nous a libérés, on a repris confiance. Avant ça, Malines nous mettait un pressing assez haut et c'était difficile pour nous de jouer.

Le but les a fait douter et on a pris l'ascendant psychologique." Un sentiment que partage Samuel Bastien. "Après le but de Noen on était beaucoup plus à l'aise. On s'est libéré et je crois que c'est aussi pour ça qu'on a marqué beaucoup de buts", note le numéro 23 liégeois, qui a lui aussi profité du déplacement à Malines pour inscrire son troisième but de la saison.