Mbaye Leye entre satisfaction et prévention: "On est loin d'être arrivé"

Mbaye Leye avait le sourire, mercredi soir, après le très bon match et la large victoire de ses troupes à Malines. Mais le coach du Standard ne s'emballe pas outre-mesure.

Après 15 ou 20 premières minutes hésitantes, le Standard a finalement pris la mesure de Malines et, contrairement à samedi dernier, les Rouches ont su appuyer sur le champignon en seconde période.

Parce qu'ils ont livré une bien meilleure prestation qu'au Jan Breydelstadion. "Dans la transition, on a eu moins de déchet qu'au Cercle de Bruges, c'est ce qui nous a permis de mettre l'adversaire en difficulté et de marquer les buts qui ont fait la différence", estime le coach du Standard.

Il faut répéter les bonnes prestations pour avancer.

Et s'il est satisfait de la partition rendue derrière les Casernes, c'est aussi parce que le Sénégalais a vu le football qu'il souhaite développer. "C'est l'idée du football que j'ai, c’est-à-dire un football total, où il faut accepter de faire le pressing, de courir, de défendre. Mais quand tu as le ballon, tu sais que plus tu le gardes, plus tu as des temps de récupération."

C'est donc une victoire très encourageante que les Liégeois sont allés chercher sur la pelouse du Kavé, mais Mbaye Leye insiste: ça demande confirmation. "On est sur le bon chemin, mais on est loin d'être arrivé. C'était une très bonne prestation, mais il faut les répéter pour avancer." Le message est clair, le coach du Standard attendra une rencontre du même calibre, ce dimanche, contre Charleroi.