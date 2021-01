"Mentalité parfaite", "belle trouvaille": Joao Klauss n'a pas encore marqué, mais il a déjà séduit

Joao Klauss devra encore patienter avant de faire ses talents de buteur, mais il a eu l'occasion de montrer une partie de sa palette, mercredi soir à Malines, et il l'a plutôt bien fait.

C'est pour palier à l'un des gros problèmes du Standard que Joao Klauss a débarqué en bord de Meuse: aucun attaquant n'a réussi à s'imposer comme le buteur de la maison rouge depuis le départ de Renaud Emond, il y a déjà un an.

Le Brésilien sera-t-il celui-ci? C'est encore tôt pour le dire et, après 105 minutes sur les terrains de Pro League, son compteur est d'ailleurs toujours vierge. Pourtant, l'attaquant prêté par Hoffenheim a déjà séduit. À la suite de sa première titularisation, mercredi à Malines, ses coéquipiers et son coach n'avaient que des compliments à lui adresser.

C'est une belle trouvaille.

"Le seul petit bémol de la soirée, c'est que Joao n'ait pas eu l'occasion pour marquer", regrettait Noe Dussenne en conférence de presse d'après-match. "Parce qu'il a fait un très bon match. Il nous a soulagés et son travail défensif est impressionnant. Et il n'est là que depuis une semaine. Ce n'est jamais évident de s'adapter aussi vite", estime l'ancien Hurlu.

Le défenseur central en est d'ailleurs convaincu: Joao Klauss sera très précieux dans les prochains mois à Sclessin. "Il est présent physiquement, il sait garder un ballon, il sait faire jouer l'équipe, il est fort techniquement: c'est une belle trouvaille du club! J'espère maintenant qu'il va enchaîner les matchs et les buts."

"Mentalité et abnégation"

Un avis que partage entièrement Mbaye Leye, lui aussi conquis par les premiers pas de son nouvel attaquant: "Comme Jackson Muleka au Cercle, Joao a fait du très bon boulot à Malines. Il a une mentalité qui colle parfaitement à celle de l'équipe", se réjouit-il.

Et, comme son défenseur central, le coach du Standard a été conquis par le travail abattu par le Brésilien. "Il a envie de travailler, il ne chipote pas et il sait garder un ballon quand il faut. Et il ne se frustre pas. J'ai été attaquant dans ce championnat, je sais qu'à un moment tu vas prendre des coups. Mais il ne faut pas s'énerver et continuer à jouer. J'aime cette abnégation", ajoute le Sénégalais.

Reste à trouver le chemin des filets pour le Brésilien qui, également sevré avec Hoffenheim, n'a pas encore inscrit le moindre but cette saison. Mais les Rouches en sont sûrs: ça viendra assez vite.