Selim Amallah: en pleine confiance!

Comme un symbole du renouveau du Standard depuis l'arrivée de Mbaye Leye, Selim Amallah retrouve toutes ses sensations au coeur du jeu liégeois. Il n'hésite jamais à tenter sa chance et ça paye: c'est le signe d'un joueur en pleine confiance.

S'il est évidemment trop tôt pour juger du travail de Mbaye Leye en Principauté, le Sénégalais est d'ailleurs le premier à insister sur ce point, force est de constater que le nouveau T1 liégeois a trouvé les mots et les clés pour remettre le Standard sur les rails.

En pleine crise et méconnaissable en fin d'année 2020, le Standard a retrouvé le chemin du succès et sa grinta depuis la reprise. Les Rouches ont aligné trois victoires, mais aussi inscrit huit buts: soit autant que lors de... leurs sept derniers matchs de championnat de l'année 2020.

Trois buts et un assist en quatre rencontres

Et le cas de Selim Amallah illustre à merveille cette efficacité retrouvée. Du haut de ses trois buts et de son assist, l'international marocain a déjà été plus décisif en Pro League que durant toute la première partie de saison. Il a d'ailleurs mis fin à une période de presque trois mois sans marquer en championnat.

Il pourrait même afficher quatre buts à son compteur 2021... si Michel-Ange Balikwisha ne lui avait pas chippé un but, en poussant le cuir au fond, mercredi soir à Malines. "Je ne lui en veux pas. Il a marqué et c'est bon pour le moral. Que ce soit moi ou un autre, ça ne change rien. Je lui ai juste dit que j'aurais pu râler s'il avait été hors-jeu", souriait Selim Amallah mercredi soir.

"Prendre des risques fait partie de mon jeu"

Le moral du milieu offensif est d'ailleurs au zénith. Et s'il marque autant, c'est aussi parce qu'il tente beaucoup. "C'est naturel chez moi de frapper. Prendre des risques fait partie de mon jeu." Et il le fait, en plus avec la bénédiction de son coach. "Il me demande d'oser et si je me rate, c'est pas grave. C'est important pour moi d'avoir sa confiance et le champs libre."

Selim Amallah ne manque donc jamais une occasion de tirer à distance. Et ça lui réussit. Je me sens bien pour le moment. Mentalement, physiquement et j'essaye et pour le moment ça me réussit." La défense du Sporting de Charleroi est prévenue, le numéro 19 du Standard est en pleine bourre et il espère bien poursuivre sur sa lancée, dimanche soir à Sclessin...