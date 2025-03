La statistique dramatique d'Anderlecht à Bruges : "On ne sait même plus quoi dire"

Le Club de Bruges a dominé Anderlecht dans tous les domaines, particulièrement en première mi-temps. Un chiffre incroyable : en 97 minutes de jeu, Anderlecht n'a cadré aucun tir au but.

Autant dire qu'après le match, le déjà habituellement peu loquace Kasper Dolberg n'avait pas très envie de parler. "Si c'est une statistique qui fait mal ? Oui", a-t-il lâché froidement. On ne tirera pas grand chose de plus de lui.

Heureusement, Colin Coosemans a été plus bavard et n'a pas hésité à utiliser des mots durs. "C'est très douloureux et extrêmement décevant. En fait, on ne sait plus trop quoi dire. Je pense qu'après deux changements d'entraîneurs, il est temps de se remettre en question", regrette le portier.

À Bruges, c'est le genre de statistique qui donne le sourire, bien sûr. "Nous n'avons presque rien concédé derrière. Rien, même, en première mi-temps", rigolait Ardon Jashari, presque incrédule. "On a envoyé un message fort. Avant la pause, nous étions simplement deux classes au-dessus".

Les Brugeois ont ensuite laissé leur adversaire jouer un peu plus en seconde période. "Peut-être un peu trop. Mais Anderlecht a aussi des qualités, c'est logique qu'ils soient un peu revenus dans le match", pointe Jashari en souriant.

Des qualités, certainement. Mais pas assez pour inquiéter ce Club de Bruges une seule seconde. Sauf miracle, Anderlecht se battra avec le reste du top 6 pour une place au pied du podium...