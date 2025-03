Des supporters d'Anderlecht critiquent la direction : Marc Coucke répond sans langue de bois

Sur les réseaux sociaux, la grogne monte contre la direction d’Anderlecht. De nombreux supporters s’interrogent publiquement sur le crédit dont dispose encore Wouter Vandenhaute.

Ses choix récents, comme le remplacement de Brian Riemer par Besnik Hasi, alimentent les critiques. La confiance s’effrite, alors que les résultats tardent à suivre.

Interpellé sur X, un fan a suggéré que Marc Coucke ne se souciait plus du club. Le propriétaire du RSCA a réagi personnellement. "Puis-je nier cela de manière extrême, s’il vous plaît ?", a-t-il écrit.

Je crains que cela n'intéresse plus du tout Coucke.

Cher monsieur @CouckeMarc

J'ai un profond respect et gratitude pour le fait que vous ayez sauvé mon #Anderlecht lorsque le #RSCA semblait au plus bas

Mais pensez-vous encore parfois à la période #Kompany où malgré les mauvais résultats, nous étions plutôt sur la bonne voie et apportions du football 💜🤍? pic.com/luPY5KSMdJ