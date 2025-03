La solution pour Anderlecht se trouve-t-elle assise sur son banc depuis des semaines ? "Pour moi, c'est le seul qui peut sortir de situations délicates comme ça"

Anderlecht a pris l'eau de toutes parts au Club de Bruges. Comment Besnik Hasi parviendra-t-il à changer la donne ?

Dès le début du match, le Club de Bruges a pris Anderlecht à la gorge. Le Sporting a longtemps peiné à franchir sa moitié de terrain, asphyxié par le pressing. "Il n’y a pas eu photo. Il y avait une telle différence de niveau", confirme Alex Teklak sur la RTBF.

"On n’a rien eu de ce que Besnik Hasi voulait voir dans ses propos de ces derniers jours : de la pression, gagner des duels, de la grinta. Il ne fallait pas rêver, il ne pouvait pas tout transformer d’un coup de baguette magique", poursuit le consultant.

Anderlecht va déjà devoir se remettre sérieusement en question : "La construction du jeu n’était pas bonne. Il aurait fallu faire sauter la pression en balançant devant mais ce n’est pas dans les qualités de Dolberg. Et puis ce n’est pas le style d’Anderlecht, et le bloc mauve était trop bas".

Un manque criant de solutions

"Ils ont des problèmes pour trouver un premier relanceur qui puisse jouer dos au but. Ce n’est pas le truc de Dendoncker, contrairement à Vanaken ou Onyedika. On a quand même vu Dendoncker prendre le match différemment, lui qui a été lancé par Besnik Hasi en 2014. Mais si vous n’avez pas quelqu’un qui ose donner le ton à l’équipe, vous n’allez pas pouvoir ressortir de l’arrière", explique Hasi.

Grâce à sa faculté à tourner sur lui-même et à résister à la pression adverse pour casser une ligne, Yari Verschaeren a souvent été utilisé dans ce rôle. Mais il revient à peine de blessure. Teklak pointe une autre option un cran plus bas : "Pour moi, le seul qui peut sortir de situations délicates comme ça, c’est Théo Leoni. Il ose prendre des risques pour relancer l’équipe et se défaire de la pression de l’adversaire. Mais c’est peut-être le seul. Et pour le moment il n’est pas pris en considération".

Dimanche, Leoni est resté sur le banc pendant l'entièreté de la rencontre. En 2025, le milieu de terrain de bientôt 25 ans n'a débuté que deux matchs en championnat, même s'il faut aussi tenir compte de l'entorse à la cheville qui l'a freiné au début du mois. Hasi fera-t-il appel à lui pour redynamiser le coeur du jeu ?