Et si Riemer et Hubert avaient tiré le maximum de cet Anderlecht ? Besnik Hasi ne pourra pas faire de miracles

Ceux qui espéraient voir un tout autre Anderlecht dès ce dimanche au Jan Breydel en ont été pour leurs frais. Besnik Hasi n'est pas un magicien.

Une semaine de travail, et la majeure partie du temps avec un noyau privé de ses internationaux : Besnik Hasi n'allait pas pouvoir, d'un coup de baguette magique, tout changer au RSC Anderlecht. Il avait cependant clairement annoncé la couleur : la mentalité devait être irréprochable.

Mais même sur ce plan, le successeur de David Hubert n'a pas encore vraiment réussi à révolutionner les choses. "Quand tu viens ici, tu sais que tu devras faire face à beaucoup de pression de la part de l'adversaire. Tu dois y résister en début de match, et on l'a fait", relativise Hasi pour commencer sa conférence de presse.

Le prochain match devra être bien meilleur

"Mais derrière, tu dois faire preuve d'un peu d'audace, de qualité balle au pied, ne pas perdre le ballon trop vite... et tout cela nous a fait défaut", regrette-t-il. "Cela dit, nous tenions bon jusqu'à cette perte de balle. En seconde période, nous étions un peu mieux dans le match : la défense était plus haute, nous trouvions l'intervalle plus facilement".

Il y avait en effet du mieux, amené par un triple changement à la pause. Mais c'était encore insuffisant. "Même si c'était meilleur, cela restait très loin de là où nous voulons et devons être", reconnaît Besnik Hasi. "Maintenant, nous allons avoir un peu plus de temps pour préparer ce second match, et cela devra être bien meilleur".

Après que Brian Riemer, puis David Hubert aient en vain tenté d'insuffler un peu d'âme dans ce noyau, Hasi semble donc prendre conscience du défi qu'il a face à lui. "Il y a la qualité dans cette équipe pour créer du danger. J'ai vu une équipe avec de l'envie à l'entraînement, mais en 2-3 entraînements au complet, je ne peux pas tout changer", conclut le nouveau coach du RSCA. Il a certainement l'équipe pour faire un peu mieux ; mais peut-il faire beaucoup mieux ? Pas sûr...