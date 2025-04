Comme beaucoup d'anciens joueurs pro, le portier Blauw & Zwart songe sérieusement à son après-carrière de gardien qu'il prépare déjà.

De nombreux joueurs restent actifs dans le monde du football après leurs carrières professionnelles, occupant divers postes et fonctions au sein de clubs voire de fédérations. Certains deviennent entraîneurs ou recruteurs, tandis que d'autres pensent à un poste de directeur technique ou une autre fonction dans l'organigramme d'un club.

Simon Mignolet a déjà commencé à se former et il se prépare à accueillir des nouveaux camarades de classe actifs en JPL, où qui y ont joué. En effet, la Fédération Royale Belge de Football a annoncé que Lior Refaelov, Mats Rits et Colin Coosemans avaient rejoint Mignolet.

Les trois cités ont débuté une formation de directeur technique. Tout comme le Brugeois, ils préparent désormais leurs carrières "après terrain". Rits et Coosemans sont toujours actifs chez nous, sous les couleurs d'Anderlecht, tandis que Refaelov, 38 ans, est retourné jouer en Israël en 2023 après un long séjour dans notre pays.

Il a rejoint le Maccabi Haïfa, où il est toujours un cadre important. Le contrat de l'ancien Brugeois au Maccabi court jusqu'à la fin de la saison. L'ancien Soulier d'Or ne semble toutefois pas encore disposé à raccrocher ses crampons tout de suite.