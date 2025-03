Même les adversaires n'épargnent pas Anderlecht : "Je m'attendais à affronter une équipe complètement différente"

Le Club de Bruges a parfaitement débuté ses Playoffs contre une faible équipe anderlechtoise. Les Blauw en Zwart n'ont pas dû puiser dans leurs réserves.

Le Club de Bruges a sans doute ce match moins en tête que son adversaire d'hier mais a déjà envoyé un nouveau signal à Anderlecht à quelques semaines de la finale de la Coupe de Belgique. Le Sporting a tout simplement été dépassé dans tous les secteurs du jeu au Jan Breydelstadion.

Brandon Mechele a même été surpris : "Personnellement, je pensais qu'après le changement d'entraîneur à Anderlecht, nous affronterions un adversaire surmotivé. Mais rien n'est plus faux. Nous avons été vigilants dès le début et n'avons jamais laissé à Anderlecht l'occasion de rentrer dans le match".

Plusieurs classes d'écart entre les deux équipes

Le défenseur brugeois ne mâche pas ses mots au micro de Sporza : "Nous étions très proches d'eux dans les duels en homme contre homme dès le début, ils n'ont pas eu leur mot à dire en première période. Oui, je m'attendais à un Anderlecht complètement différent".

"On attaque ensemble et on défend ensemble. Tout le monde a travaillé dur. Mais Simon (Mignolet) a passé une après-midi tranquille… Il a pu encore un peu récupérer de son choc d'il y a deux semaines", rigole Mechele.

Un topper maîtrisé, de quoi parfaitement lancer le Club dans ces Playoffs : "Ce sont tous de grands matchs. Ils nous donnent confiance pour la suite. Mais le plus important aujourd'hui : les trois points sont dans la poche. C'était un beau match, en tout cas pour nous".