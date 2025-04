Lutte entre Bruges et Anderlecht sur le marché des transferts : le coup serait énorme, l'aspect financier est un problème

La lutte entre Anderlecht et le Club Bruges se déroule non seulement sur le terrain, mais aussi sur le marché des transferts. Les deux clubs cherchent à renforcer leur entrejeu et ont jeté leur dévolu sur l'Allemand Caspar Jander.

Le meneur de jeu de 22 ans de Nuremberg est cependant un joueur cher, peut-être même trop cher pour les grands clubs belges. Jander a été transféré gratuitement de Duisburg à Nuremberg l'été dernier, où il s'est immédiatement imposé comme un pilier de l'équipe. Avec trois buts et six assists en 28 matchs, l'ancien international espoir allemand a largement prouvé sa valeur sur les terrains de nos voisins. Il n'est donc pas surprenant qu'il suscite beaucoup d'intérêt, aussi bien en Belgique qu'en Bundesliga. Même pour le Club, c'est cher Selon Sky Sport, Anderlecht fait désormais partie des clubs intéressés. Les Bruxellois veulent renforcer leur milieu de terrain, mais se heurtent à un obstacle : le prix. Nuremberg vise un transfert d'environ 20 millions d'euros, un montant que même le Club de Bruges trouverait probablement excessif. L'entourage de Jander estime sa valeur entre 8 et 10 millions d'euros, mais cela reste également une somme substantielle pour les standards belges. Le Club de Bruges est toutefois habitué à dépenser beaucoup d'argent, mais en plusieurs fois, pas vraiment sur un gros coup. Mais le Club cherche déjà des successeurs à ses joueurs courtisés. Avec Hugo Vetlesen et Casper Nielsen comme options internes, en cas de départ d'Ardon Jashari, Jander apporterait une injection de qualité supplémentaire. Cependant, la question se pose de savoir si Dévy Rigaux, l'homme fort derrière les transferts brugeois, est prêt à dépenser autant d'argent. À Bruxelles, Olivier Renard, directeur sportif d'Anderlecht, examine ses options. Les Mauves ont déjà sécurisé Cedric Hatenboer comme renfort, mais avec le départ imminent de Leander Dendoncker, il reste de la place pour un milieu de terrain supplémentaire. Jander s'intégrerait parfaitement dans ce schéma, à condition que le montant du transfert soit réalisable. Un dossier vers la corbeille, ou un retournement de situation ? Outre les clubs belges, des équipes d'Angleterre et d'Allemagne ont également montré de l'intérêt. Brentford et Wolverhampton sont cités, tandis que quelques clubs de Bundesliga veulent attirer Jander en Bundesliga. Cette concurrence ne facilite pas la tâche du Club et d'Anderlecht, car il est probable que Nuremberg, club de 2. Bundesliga, préfère voir son joyau rester en Allemagne. La façon dont le feuilleton Caspar Jander se terminera reste encore incertaine. Le Club de Bruges et Anderlecht devront tester leurs limites financières pour recruter le milieu de terrain. Si le prix demandé ne baisse pas, Jander risque de devenir un dossier jeté à la corbeille, mais un revirement soudain sur le marché des transferts peut toujours réserver des surprises.