Silvio Proto particulièrement dur avec l'un des chouchous des supporters : "Il ne devrait jamais jouer pour Anderlecht"

Anderlecht a livré une piètre prestation au Club de Bruges. Peu de joueurs ont su marquer des points.

Parmi les éléments les plus critiqués, Jan-Carlo Simic en a toujours les oreilles qui sifflent. Le jeune international serbe a été placé sur le côté droit de la défense à trois et n'y est pas apparu à son avantage, que du contraire.

Simic fait une saison paradoxale. Il a longtemps profité du contraste offert par Zanka pour s'ériger parmi les meilleurs Anderlechtois grâce à sa hargne, son leadership et sa robustesse dans les duels. Mais David Hubert l'a étonnamment placé sur le banc et le match de ce weekend ne plaide pas en sa faveur.

Sorti à la mi-temps

Sur le plateau de RTL Sports, Silvio Proto se montre particulièrement dur avec lui : "Il ne devrait jamais jouer pour Anderlecht. Il n'est pas un défenseur pour Anderlecht. Peut-être pour un autre club, mais il n'a pas la finesse nécessaire pour jouer à Anderlecht", explique l'ancien portier des Mauves.

"C'est quelqu'un qui rentre dedans et qui dégage, ce n'est pas un joueur qui va s'occuper de la construction", conclut-il, assez remonté après le spectacle proposé dans le topper par son ancien club.

Par le passé, Anderlecht a pourtant déjà pu se reposer sur des profils de défenseurs plus à l'aise pour remporter des duels que pour relancer proprement. Mais ils étaient entourés par d'autres joueurs plus à l'aise et surtout incorporés dans des phases de sortie de défense travaillés où chacun savait ce qu'il avait à faire.