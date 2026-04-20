Le meilleur à son poste en D1A ? L'arrivée la plus chère de l'Union en sera aussi l'une des plus belles ventes

Anan Khalaili a encore été énorme contre le Club de Bruges. Sa deuxième saison est véritablement celle de l'explosion.

Contre le Club de Bruges, la décision finale est tombée de son côté : à défaut d'avoir vu son caviar de centre être comptabilisé comme un assist sur le but annulé de Kevin Rodriguez après dix minutes, Anan Khalaili est à l'origine du but fatidique de Besfort Zeneli après un énième déboulé sur son flanc.

🏟️ | Besfort Zeneli délivre le Parc Duden avec un but capital dans la course au titre ! 🏆🏃 #USGCLU pic.twitter.com/n0bSjwENeE — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 19, 2026

Pendant toute la rencontre, l'Israélien a fait vivre un cauchemar à Bjorn Meijer, rapidement distancé sur la phase du 2-1. Une prestation complète puisqu'il a également été d'une grande aide défensivement avec bon nombre d'interceptions pour empêcher Bruges de lancer Christos Tzolis. Tout sauf une surprise dans le chef de l'un des meilleurs Unionistes de la saison.

Pourtant, à son arrivée, le football belge le connaissait seulement comme un attaquant après avoir fait sa connaissance lors du seizième de finale de Conférence League du Maccabi Haïfa contre La Gantoise, lors duquel Khalaili était déjà à l'assist sur le but fatal aux Buffalos. Il avait ensuite inscrit deux buts à la Fiorentina.

Transformé par l'Union

Ses débuts au Parc Duden ont pourtant été difficiles : malgré son étiquette de transfert entrant le plus cher de l'histoire du club (6,50 millions déboursés) et la méforme de l'équipe, le natif d'Haïfa n'avait débuté que deux matchs de championnat avant le mois de décembre.



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Comme Anouar Ait El Hadj, il fait partie de ces artistes au pied léger que Sébastien Pocognoli puis David Hubert ont transformé en joueurs complets au service du collectif, sans brider leur créativité. Sur son flanc, Khalaili s'est transformé en piston, encore plus dangereux lorsqu'il peut lancer ses première foulées de plus loin.

Son volume de jeu et son endurance sont taillées pour le poste, dont les caractéristiques assez spécifiques restent les mêmes coach après coach. En 2026, Anan Khalaili est resté durant les 90 minutes sur le terrain lors de 14 des 15 matchs qu'il a débuté. Son assist d'hier en est la plus belle illustration : certains l'imaginent cuit après chaque nouvelle chevauchée en deuxième mi-temps, il répond en relançant la machine de plus belle. L'incarnation du mélange d'intensité et de qualité recherché par David Hubert.

"Personnellement, j’aime défendre. Le nombre de kilomètres parcourus contre Bruges ? Je dirais entre 11 et 12. Mais pour être honnête, je ne fais jamais le calcul", sourit-il à notre micro. Quand on aime, on ne compte pas. Une maxime qui pourrait lui être retournée sous forme de reproche lorsqu'on se penche sur ses statistiques dans le dernier geste (7 buts et 8 assists en 91 matchs pour l'Union).

Le prochain gros transfert de l'Union ?

Le principal intéressé sait qu'il peut être plus décisif. Mais à sa décharge, plusieurs de ses centres passés sous les radars statistiques auraient dû être transformés en assists. Et lorsqu'il rentre dans le jeu, son pied gauche peut également faire des ravages, comme l'a montré son doublé contre Marseille en Ligue des Champions, pour faire monter sa valeur de quelques millions.

S'il est vendu cet été, Anan Khalaili entrera vraisemblablement dans le top 5 des plus gros transferts sortants de l'Union. Où se placera-t-il entre les 14,75 millions reçus pour Mohamed Amoura et les 22,80 millions perçus pour Franjo Ivanovic ? Sa valeur marchande est en tout cas estimée à 18 briques par Transfermarkt. Ses deux ans de contrat risquent de faire pencher la balance pour le haut de la fourchette.