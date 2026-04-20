Pas seulement la hanche... le Club de Bruges s'inquiète pour la disponibilité de Hans Vanaken

Le Club de Bruges est très inquiet. Hans Vanaken n'était pas assez en forme pour débuter contre l'Union dimanche, et il pourrait encore devoir commencer plusieurs matches sur le banc. Voire pire...

Hans Vanaken traîne depuis un moment une blessure à la hanche, mais il a également subi une blessure à la cheville vendredi. C’est ce problème qui l’a empêché de débuter dimanche. Ivan Leko a indiqué qu’il était impossible de le faire commencer.

Le joueur sait toutefois à quel point il est important et voulait absolument essayer d’apporter quelque chose en montant du banc. Avant le match, il se promenait encore tranquillement sur la pelouse, regardant sur son GSM le dénouement de l’Amstel Gold Race.

Bientôt un repos forcé ?

Mais il ravale sa frustration, car dans la phase décisive de la saison, celui qui a très rarement manqué des matches au cours de sa carrière veut évidemment être sur le terrain. Les prochaines semaines diront si ce sera le cas ou s’il devra prendre du repos.

Sans Hans Vanaken, le Club s’inquiète forcément, car il reste l’homme des idées créatives et celui qui apporte de la sérénité sur le terrain. Pour ne rien arranger, au Parc Duden, Raphael Onyedika a également dû sortir sur blessure au genou.

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Les Blauw en Zwart ne sont pas épargnés lors de ces play-offs, puisque Kyriani Sabbe a déjà été écarté pour le reste de la saison. Et on ne sait toujours pas quand Simon Mignolet fera son retour pour ses derniers matches.