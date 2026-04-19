Analyse Khalaili irrésistible, Rodriguez avec trois poumons : les notes de l'Union contre Bruges

Scott Crabbé depuis le Parc Duden
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Khalaili irrésistible, Rodriguez avec trois poumons : les notes de l'Union contre Bruges
Photo: © photonews

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L'Union Saint-Gilloise a sorti un match très méritant pour battre le Club de Bruges. Voici les notes des joueurs pour leurs prestations individuelles.

Schepren (6,5) : pris à son premier poteau sur le corner brugeois qui permet à Mechele d'ouvrir le score, aucune occasion de se rattraper par la suite en première mi-temps. Une occasion qui est finalement survenue dans le moneytime, avec une claquette qui vaut de l'or sur un corner que tout Bruges voyait au fond.

Mac Allister (6,5) : toujours sur un fil, tant défensivement que lors de ses projections offensives à l'abordage. Un match à la Mac Allister.

Burgess (6) : son intervention approximative à 30 mètres des buts amène le corner qui a permis à Bruges d'ouvrir le score. Bien plus serein par la suite face à Vermant.

Sykes (6,5) : c'est bien l'une des premières fois cette saison que le défenseur anglais a été plus souvent mis au sol qu'il n'a mis au tapis son adversaire. Mais il ne s'est jamais défilé, même lorsque Bruges insistait de son côté à la reprise.

Khalaili sort le grand jeu face à Meijer

Khalaili (8) : un match brillant, dans lequel l'assist sur le but annulé de Rodriguez a donné le ton. Un cauchemar pour Meijer qu'il a ponctué d'un énième débordement finalement transformé en assist pour le but victorieux de Zeneli.

Lire aussi… Voici comment regarder en direct la finale de la Youth League : Bruges U19 - Real Madrid U19

Van de Perre (6,5) : un travail de l'ombre inlassable à couper des angles et à compenser les montées des pistons ou d'Adem Zorgane? Rarement pris en défaut.

Zorgane (7,5) : définitivement passé en mode Playoffs, avec un match au combat pour gagner les premiers et les seconds ballons face à Onyedika et Stankovic, la clé du pressing haut de l'Union qui a étouffé Bruges en première mi-temps. Son intelligence de jeu lui a permis d'y aller en choisissant plus ses coups dans le deuxième acte. 

Guilherme (6,5) : fidèle à lui-même, le Brésilien a beaucoup tenté face à Seys, avec plusieurs beaux débordements à la clé, quitte à laisser Sykes un peu seul face à Forbs lorsque ce dernier a fini par mettre le nez à la fenêtre en début de deuxième mi-temps.

Ait El Hadj (5,5) : sa tâche n'était pas simple pour lier en une touche l'entrejeu et l'attaque de l'Union au milieu de ce combat de courses à haute intensité. Il s'en est acquitté avec quelques décalages et d'autres actions moins couronnées de succès.

Biondic (7,5) : son meilleur match sous le maillot de l'Union ? Il n'a pas fallu attendre son but pour le dur vu les duels proposés à Mechele et Ordonez. Mais tout de même...quelle action pour égaliser et quel répondant face à des adversaires lui rendant quelques centimètres.

Rodriguez (7,5) : lui aussi a enfilé son bleu de travail pour travailler la défense brugeoise au corps à corps. Mais sa détente victorieuse a été annulée pour hors-jeu, là où ses deux occasions 'licites' de la première période ont vu Jackers gagner son face-à-face. D'une aide précieuse pour permettre à l'équipe de remonter en deuxième mi-temps : à chaque chevauchée, on le croyait cuit ; à chaque chevauchée, il repartait de plus belle.
 

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