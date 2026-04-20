Réaction Seul le Bayern a battu cette Union en 2026 : comment Bruges a été transformé en outsider

Johan Walckiers
Scott Crabbé et Johan Walckiers depuis le Parc Duden
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Seul le Bayern a battu cette Union en 2026 : comment Bruges a été transformé en outsider
Photo: © photonews

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L'Union Saint-Gilloise a réalisé une affaire en or en s'imposant contre le Club de Bruges. Une victoire amplement méritée selon David Hubert.

Rarement le Club de Bruges avait été aussi dominé sur la scène belge. Pourtant, les Blauw en Zwart ont chèrement vendu leur peau : "Ce premier duel entre Vermant et Sykes a tout de suite donné le ton dans l'intensité. Même si je pensais qu'on allait déjà sortir une carte jaune là-dessus", sourit David Hubert en conférence de presse.

Bruges a même par moments affiché les valeurs de l'Union, en laissant tant bien que mal passer l'orage pour marquer sur phase arrêtée. Mais cela n'a pas arrêté les Saint-Gillois dans leur élan : "On n'a pas bien défendu sur cette phase arrêtée, mais je voulais voir comment l'équipe allait réagir. On a montré du caractère et on a continué à pousser, parce qu'un match nul ne nous suffisait pas".

L'Union a gagné un joker dans la course au titre, Bruges en a grillé un

La victoire a finalement été au bout du chemin, malgré une dernière grosse occasion brugeoise sur corner : "Nous avons été récompensés pour l'engagement montré jusqu'au bout. L'arrêt de Kjell récompense notre bon match et nous rapporte deux points".

Deux points de plus, qui font quatre unités d'avance sur Bruges : "Nous ne sommes encore nulle part", tempère Hubert. "Il y en a encore 21 à aller chercher". Mais cela ne l'empêche pas de se réjouir de la prestation de ses hommes : "Nous avons été bons de la première à la dernière minute, avec et sans le ballon".



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Des garçons comme Kevin Rodriguez et Anan Khalaili auraient pu être légitimement cuits après leurs déboulés à répétition, mais ont continué à repartir à l'abordage, jusqu'à ce débordement victorieux de l'Israélien dans le dernier quart d'heure : "C'est notre façon de travailler. À l'entraînement, on va toujours à 100%, on n'accepte pas 90%. Oui, on a déjà disputé des matchs moins bons, mais on est montés en puissance pour ces Playoffs. Et ce match exigeait justement cet engagement et cette mentalité".

Il va désormais falloir récupérer physiquement mais aussi nerveusement pour remettre l'ouvrage sur le métier dés mercredi contre Gand : "Cette victoire doit aussi être fêtée, et même avec enthousiasme, dans les vestiaires. Mais il est trop dangereux de s'attarder sur cette euphorie. Il nous faut donc passer à autre chose au plus vite. Beaucoup de matchs se terminent sur le score de 2-1 ou 1-0 ; tout se joue souvent sur des détails".

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