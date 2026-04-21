Nouveau visage pour la saison prochaine : un transfuge hivernal a fait ses grands débuts pour l'Union

Massiré Sylla a effectué ses grands débuts pour l'Union. Malgré le contexte, il ne s'est pas démonté, aidant les siens à contenir le Club de Bruges en fin de match.

Cet hiver, l'Union Saint-Gilloise a posé 800 000 euros sur la table pour recruter Massiré Sylla, un défenseur sénégalais de 21 ans arrivé en Europe il y a deux ans. C'est le FC Pau qui avait été le chercher au pays pour l'incorporer à son équipe réserve, en National 3.

Le garçon a ensuite rejoint le grand nord, signant à Lyn, en deuxième division norvégienne. Après quelques semaines d'acclimatation, il s'y est immédiatement imposé comme titulaire, et les résultats de l'équipe s'en sont grandement améliorés. Il a d'ailleurs été élu meilleur jeune joueur du championnat.

Nouveau coup dans le mille de l'Union ?

Très sensible aux jeunes talents internationaux à fort potentiel, l'Union Saint-Gilloise s'est manifestée cet hiver et l'a recruté. Pour la première fois dans la sélection à l'occasion de la victoire contre l'Antwerp, Sylla a enchaîné sept matchs sur le banc.

Dimanche, il en est sorti pour la première fois contre le Club de Bruges. Malgré la pression du moment, il ne s'est pas défilé au moment de repousser les derniers assauts brugeois dans le temps additionnel.

Il a ensuite pris la parole devant le groupe dans le vestiaire : "Je suis très heureux de cette première apparition. Merci à tout le monde pour permettre aux réservistes de monter dans de si bonnes conditions. Félicitations à tous". Un nom que l'on devrait revoir plus souvent la saison prochaine, surtout si des membres de l'arrière-garde étaient amenés à s'en aller.



