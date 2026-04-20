"Je ne vois pas les Unionistes s'essouffler" : l'analyse de Philippe Albert après Union SG - Bruges

"Je ne vois pas les Unionistes s'essouffler" : l'analyse de Philippe Albert après Union SG - Bruges
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Philippe Albert a tiré son analyse du succès de l'Union Saint-Gilloise face au Club de Bruges (2-1) dimanche soir.

Une victoire méritée pour les Unionistes selon le consultant : "L’Union a mérité son succès et a puni Bruges qui, dans un match de cette importance, n’a pas évolué avec ses meilleurs joueurs alignés à leur poste de préférence."

"Je pense ici à Meijer, en manque de rythme, à Seys, que Leko a fait jouer sur son mauvais pied, et à Vetlesen en soutien", a-t-il pointé. "C’était une erreur, comme le fait de ne pas faire commencer Vanaken, physiquement à 70 % certes, mais dont on connaît le rôle et l’influence dans cette équipe brugeoise. Plutôt que de le faire monter au jeu, il aurait été plus judicieux de le faire débuter et de le sortir au bout d’une heure de jeu, s’il n’était pas apte à tenir tout le match."

L'Union meilleure que Bruges sur le plan défensif ?

Défensivement, le Club de Bruges ne convainc pas Philippe Albert : "Je le dis depuis des mois, le Club me paraît fébrile sur le plan défensif et connaît trop de coups de mou, comme en deuxième mi-temps face à Anderlecht et à Saint-Trond, où son succès n’était pas mérité."

Pour lui, l'Union est plus solide : "L’Union, elle, n’a peut-être pas fait un grand match, mais est hyper solide. C’est une équipe moins flamboyante qu’elle ne l’était ces dernières années, mais elle est plus rigoureuse et plus apte à faire la différence même dans ses moments les moins forts."

Lire aussi… Cette fois, Ivan Leko a dû se la jouer profil bas : "S'il y avait un match à ne pas perdre..."
"Quatre points d’avance, je ne vois pas l’équipe saint-gilloise, pour qui l’expérience de la Ligue des champions est bénéfique, s’essouffler. L’Union a fait le plus difficile après trois journées et possède un joker que Bruges n’a pas…", a conclu Philippe Albert au micro de Sudinfo.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Union SG

Plus de news

🎥 Gift Orban s'est battu en pleine rue avec un supporter après la défaite de son équipe

🎥 Gift Orban s'est battu en pleine rue avec un supporter après la défaite de son équipe

10:30
Cette fois, Ivan Leko a dû se la jouer profil bas : "S'il y avait un match à ne pas perdre..." Réaction

Cette fois, Ivan Leko a dû se la jouer profil bas : "S'il y avait un match à ne pas perdre..."

23:00
2
"L'écart est minime" : l'Union Saint-Gilloise creuse l'écart, mais refuse de s'enflammer

"L'écart est minime" : l'Union Saint-Gilloise creuse l'écart, mais refuse de s'enflammer

23:15
La clé de la victoire de l'Union ? "Je n'aimerais pas être à la place du coach, mais..." Réaction

La clé de la victoire de l'Union ? "Je n'aimerais pas être à la place du coach, mais..."

22:00
"J'ai pas les mots" : le Club de Bruges lâche des points au pire moment

"J'ai pas les mots" : le Club de Bruges lâche des points au pire moment

22:20
Khalaili irrésistible, Rodriguez avec trois poumons : les notes de l'Union contre Bruges

Khalaili irrésistible, Rodriguez avec trois poumons : les notes de l'Union contre Bruges

21:35
Une nouvelle erreur de la VAR ? L'Union a frôlé le pire face au Club de Bruges

Une nouvelle erreur de la VAR ? L'Union a frôlé le pire face au Club de Bruges

21:00
7
Un premier tournant dans la course au titre : Bruges dominé, l'Union fait le trou !

Un premier tournant dans la course au titre : Bruges dominé, l'Union fait le trou !

20:27
Anderlecht hors-jeu : le Club de Bruges fonce sur le successeur de Tresoldi

Anderlecht hors-jeu : le Club de Bruges fonce sur le successeur de Tresoldi

07:00
"Doku a mis Mosquera à sa merci" : la presse anglaise juge la prestation du Diable Rouge contre Arsenal

"Doku a mis Mosquera à sa merci" : la presse anglaise juge la prestation du Diable Rouge contre Arsenal

09:30
OFFICIEL : un club de Challenger Pro League se sépare de son entraîneur

OFFICIEL : un club de Challenger Pro League se sépare de son entraîneur

09:00
"C'est vraiment spécial" : Vincent Kompany réagit à la nomination historique d'une femme au poste de T1

"C'est vraiment spécial" : Vincent Kompany réagit à la nomination historique d'une femme au poste de T1

08:40
"Ce match est à l'image de notre saison" : Sébastien Pocognoli frustré après le partage de l'AS Monaco

"Ce match est à l'image de notre saison" : Sébastien Pocognoli frustré après le partage de l'AS Monaco

08:20
L'entraîneur de l'Allemagne, Julian Nagelsmann, salue le travail de Vincent Kompany : "C'est extraordinaire"

L'entraîneur de l'Allemagne, Julian Nagelsmann, salue le travail de Vincent Kompany : "C'est extraordinaire"

08:00
Maarten Vandevoordt s'installe enfin au RB Leipzig

Maarten Vandevoordt s'installe enfin au RB Leipzig

07:30
Grand changement dans le football : la nouvelle règle du hors-jeu appliquée pour la première fois

Grand changement dans le football : la nouvelle règle du hors-jeu appliquée pour la première fois

06:30
Vincent Kompany en veut déjà plus : le message fort du coach belge après le titre du Bayern

Vincent Kompany en veut déjà plus : le message fort du coach belge après le titre du Bayern

22:40
Romelu Lukaku repéré à l'aéroport : nouveau tournant dans le bras de fer avec Naples

Romelu Lukaku repéré à l'aéroport : nouveau tournant dans le bras de fer avec Naples

21:45
Une défaite sans conséquence : la RAAL s'incline face à Zulte Waregem mais reste en D1A

Une défaite sans conséquence : la RAAL s'incline face à Zulte Waregem mais reste en D1A

21:20
🎥 Rudi Garcia va aimer : Julien Duranville marque un joli but avec Bâle

🎥 Rudi Garcia va aimer : Julien Duranville marque un joli but avec Bâle

20:00
Jérémy Doku bat Leandro Trossard : Manchester City fait tomber Arsenal et relance la course au titre

Jérémy Doku bat Leandro Trossard : Manchester City fait tomber Arsenal et relance la course au titre

19:40
L'indétrônable Vincent Kompany : le Bayern écrase tout en Bundesliga et s'offre un 35e sacre

L'indétrônable Vincent Kompany : le Bayern écrase tout en Bundesliga et s'offre un 35e sacre

19:20
La RAAL sort le champagne : Dender envoyé en barrages par le Cercle de Bruges

La RAAL sort le champagne : Dender envoyé en barrages par le Cercle de Bruges

19:00
Un ancien du RFC Liège vers le Standard ? "Ce club aura toujours une place dans mon cœur"

Un ancien du RFC Liège vers le Standard ? "Ce club aura toujours une place dans mon cœur"

18:40
Vanaken et Tresoldi sur le banc contre l'Union : les explications d'Ivan Leko

Vanaken et Tresoldi sur le banc contre l'Union : les explications d'Ivan Leko

18:15
3
"L'opinion publique est de plus en plus sévère avec l'Union"

"L'opinion publique est de plus en plus sévère avec l'Union"

13:00
1
Van de Perre et Zeneli de retour : les compos probables d'Union - Club de Bruges

Van de Perre et Zeneli de retour : les compos probables d'Union - Club de Bruges

12:00
Les supporters de Gand se retournent contre Wilfried Kanga : "On va en discuter en interne"

Les supporters de Gand se retournent contre Wilfried Kanga : "On va en discuter en interne"

18:00
Anderlecht n'a pas encore totalement abandonné la deuxième place : "Si on veut finir le plus haut possible..."

Anderlecht n'a pas encore totalement abandonné la deuxième place : "Si on veut finir le plus haut possible..."

17:30
1
Le chaos autour du Tondreau : le choc entre Mons et Virton dégénère, les supporters de l'Excel attaqués

Le chaos autour du Tondreau : le choc entre Mons et Virton dégénère, les supporters de l'Excel attaqués

17:00
Edward Still sonné par un ancien international anglais : "Le plus décevant, c'est le manque de réaction"

Edward Still sonné par un ancien international anglais : "Le plus décevant, c'est le manque de réaction"

16:30
Triste spectacle pour ouvrir l'après-midi : le nul de Saint-Trond et Gand fait les affaires d'Anderlecht

Triste spectacle pour ouvrir l'après-midi : le nul de Saint-Trond et Gand fait les affaires d'Anderlecht

15:27
🎥 Il va tout donner pour convaincre Garcia : 6 buts en 5 matchs pour Hugo Cuypers !

🎥 Il va tout donner pour convaincre Garcia : 6 buts en 5 matchs pour Hugo Cuypers !

16:00
Leoni décisif, la délivrance pour Reims : "Quand vous êtes dans une période un peu plus compliquée..."

Leoni décisif, la délivrance pour Reims : "Quand vous êtes dans une période un peu plus compliquée..."

15:00
Le Standard savoure : "Charleroi a eu des temps forts, mais sans être vraiment dangereux"

Le Standard savoure : "Charleroi a eu des temps forts, mais sans être vraiment dangereux"

14:30
Le reverra-t-on encore cette saison ? On en sait plus sur la blessure de Mario Stroeykens

Le reverra-t-on encore cette saison ? On en sait plus sur la blessure de Mario Stroeykens

13:20
1

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 3
KV Malines KV Malines 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 FC Bruges FC Bruges

Play-offs 2

 Journée 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-offs 3

 Journée 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved