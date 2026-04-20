"Je ne vois pas les Unionistes s'essouffler" : l'analyse de Philippe Albert après Union SG - Bruges

Philippe Albert a tiré son analyse du succès de l'Union Saint-Gilloise face au Club de Bruges (2-1) dimanche soir.

Une victoire méritée pour les Unionistes selon le consultant : "L’Union a mérité son succès et a puni Bruges qui, dans un match de cette importance, n’a pas évolué avec ses meilleurs joueurs alignés à leur poste de préférence."

"Je pense ici à Meijer, en manque de rythme, à Seys, que Leko a fait jouer sur son mauvais pied, et à Vetlesen en soutien", a-t-il pointé. "C’était une erreur, comme le fait de ne pas faire commencer Vanaken, physiquement à 70 % certes, mais dont on connaît le rôle et l’influence dans cette équipe brugeoise. Plutôt que de le faire monter au jeu, il aurait été plus judicieux de le faire débuter et de le sortir au bout d’une heure de jeu, s’il n’était pas apte à tenir tout le match."

L'Union meilleure que Bruges sur le plan défensif ?

Défensivement, le Club de Bruges ne convainc pas Philippe Albert : "Je le dis depuis des mois, le Club me paraît fébrile sur le plan défensif et connaît trop de coups de mou, comme en deuxième mi-temps face à Anderlecht et à Saint-Trond, où son succès n’était pas mérité."

Pour lui, l'Union est plus solide : "L’Union, elle, n’a peut-être pas fait un grand match, mais est hyper solide. C’est une équipe moins flamboyante qu’elle ne l’était ces dernières années, mais elle est plus rigoureuse et plus apte à faire la différence même dans ses moments les moins forts."

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"Quatre points d’avance, je ne vois pas l’équipe saint-gilloise, pour qui l’expérience de la Ligue des champions est bénéfique, s’essouffler. L’Union a fait le plus difficile après trois journées et possède un joker que Bruges n’a pas…", a conclu Philippe Albert au micro de Sudinfo.