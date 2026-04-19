La clé de la victoire de l'Union ? "Je n'aimerais pas être à la place du coach, mais..."

Kamiel Van de Perre était encore au four et au moulin pour permettre à l'Union de battre le Club de Bruges. Malgré la débauche d'énergie sur le terrain, il était encore très lucide à l'interview.

Le Club de Bruges est tombé sur un os au Parc Duden : "On a fait un très bon match contre un très bon adversaire. Le Marien, c'est notre maison. On est restés fidèles à nous-mêmes et à notre jeu, avec intensité et qualité, la victoire était méritée", explique Kamiel Van de Perre à notre micro.

Dominé, Bruges a tout de même répondu avec beaucoup de détermination dans les duels : "Il y avait beaucoup de fautes, mais ça vient de l'intensité que les deux équipes cherchaient à mettre, tout le monde voulait jouer au football avant tout".

Les pistons ont pris le dessus sur leurs homologues brugeois

Jouer, c'est ce qu'Anan Khalaili a par moments fait avec Bjorn Meijer, jusqu'à cette course victorieuse sur le 2-1 : "Les deux pistons sont très importants pour nous, ils courent beaucoup. Et il y a encore Ousseynou (Niang) et Louis (Patris) sur le banc. Pour cela, je n'aimerais pas être à la place du coach vu les choix qu'il a à faire. Mais ça montre toute la richesse du noyau".

Et lorsque les pistons lancent leurs chevauchées, ils savent que Van de Perre sera en couverture : "Ça fait partie de mes rôles. Anouar (Ait El Hadj) et Adem (Zorgane) sont un peu plus créatifs que moi. Je suis un joueur de l'ombre, mais chacun à son rôle. Et j'ai déjà montré que balle au pied, je pouvais aussi tirer mon épingle du jeu".

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Le trou est fait en tête du classement : "Bien sûr que les quatre points d'avance sont très importants pour nous. Mais on est une équipe très humble, qui prend match par match. C'est un cliché, mais c'est vrai : mercredi, on reçoit Gand, qui est la seule équipe à avoir pris des points ici ; et dimanche, on va à Anderlecht, où c'est toujours très chaud entre les supporters". Le rendez-vous est pris.