Une nouvelle erreur de la VAR ? L'Union a frôlé le pire face au Club de Bruges

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But annulé pour un hors-jeu très limite : malgré la polémique, l'Union s'impose 2-1 face au Club de Bruges.

Le Parc Duden est passé par toutes les émotions ce dimanche soir. L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 2-1 face au Club de Bruges, en faisant la différence sur des détails.

L'Union pensait avoir fait le plus dur en ouvrant la marque, mais le VAR est intervenu. Après vérification, le but de Kevin Rodríguez a été annulé pour un hors-jeu très très limite...

Une mauvaise décision de la VAR ?

Et c'est là que la polémique commence. Les images ne montrent rien d'évident et la décision laisse place au doute. Certains parlent d'un hors-jeu au millimètre, d'autres d'une interprétation trop stricte.

Cette décision a pesé sur le début de match. L'Union a accusé le coup, perdu le rythme et Brandon Mechele en a profité pour ouvrir le score pour le club de bruges quelques minutes plus tard.

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Les Bruxellois prennent le large au classement avec 42 points, soit quatre de plus que le Club de Bruges (38).